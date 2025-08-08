Þróttur marði sigur á Víkingum

Þróttur tók á móti Víkingi í 12. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með 2:1 sigri Þróttar. Eftir leikinn er Þróttur í öðru sæti með 28 stig en FH á leik til góða í þriðja sætinu og getur komist upp í annað sætið með sigri á FHL á morgun.
Leikurinn í kvöld fór ágætlega af stað. Fyrsta færi leiksins kom strax á 5. mínútu þegar Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir átti skalla í þverslá fyrir Víkinga. Fyrstu mínúturnar voru Víkingskonur sprækar og voru jafnvel líklegri til að setja fyrsta markið.
Það gerðist þó ekki því það var Katherine Amanda Cousins sem skoraði fyrsta mark leiksins eftir að Þórdís Elva Ágústsdóttir reyndi fyrirgjöf fyrir mark Víkinga. Boltinn fór af varnarmanni og barst þaðan til Cousins sem skoraði fallegt mark. Staðan 1:0 fyrir Þróttara.
12 mínútum síðar skoraði Kayla Rollins glæsilegt mark með skalla eftir sendingu fyrir markið frá Mist Funadóttur. Staðan 2:0 fyrir Þrótt og leikurinn á leið í einstefnu.
Víkingar juku sóknarþunga sinn í kjölfarið og fékk Ashley Jordan Clark sannkallað dauðafæri þegar hún komst ein inn fyrir vörn Þróttar eftir stungusendingu frá Bergdísi Sveinsdóttur en skot Ashley fór í hliðarnetið.
Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Þrótt.
Það tók Víkinga 9 mínútur að minnka muninn í seinni hálfleik. Þá slapp Ashley Jordan Clark inn fyrir vörn Þróttar eftir klaufaskap í vörn heimaliðsins og skoraði fallegt mark. Hennar fyrsta mark í fyrsta leiknum sínum fyrir Víkinga. Staðan 2:1 fyrir Þrótt.
Þróttarar sóttu í sig veðrið eftir þetta og hótuðu nokkrum sinnum marki en tókst ekki að skora.
Á 72. mínútu fékk Sóley María Steinarsdóttir beint rautt spjald fyrir þær sakir að hafa togað í hárið á Lindu Líf Boama. Endursýningar sýna að þetta var ansi tæpur dómur og ekki hægt að sjá fullkomlega að hún hafi rifið í hárið á Lindu. Marit Skurdal var samt viss í sinni sök.
Mínútu síðar átti Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir frábært skot í þverslá. Þaðan fór boltinn niður og vildu Víkingar meina að boltinn hafi farið inn fyrir marklínu sem var ekki.
Eftir rauða spjaldið sóttu Víkingar fast á vörn Þróttar. Reyndu Víkingskonur allt hvað þær gátu til að jafna leikinn en allt kom fyrir ekki og enduðu leikar 2:1 fyrir Þrótt.