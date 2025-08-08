Þróttur R. - Víkingur R. kl. 18, bein lýsing

Jón Kristinn Jónsson
Þróttur úr Reykjavík fær Víking úr Reykjavík í heimsókn í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu klukkan 18.
Þróttur er í þriðja sæti með 25 stig en Víkingur er í næstneðsta sæti með 10 stig.
Mbl.is er í Laugardalnum og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Þróttur R.
|0:0
|Víkingur R.
|Opna lýsingu Loka
|0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Þróttar og Víkings í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu.
|Augnablik — sæki gögn...