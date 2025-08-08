Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.8.2025 | 17:00

Þróttur R. - Víkingur R. kl. 18, bein lýsing

Katie Cousins og Bergdís Sveinsdóttir úr bikarleik liðanna fyrr í …
Katie Cousins og Bergdís Sveinsdóttir úr bikarleik liðanna fyrr í sumar. mbl.is/Karítas
Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Þróttur úr Reykjavík fær Víking úr Reykjavík í heimsókn í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu klukkan 18. 

Þróttur er í þriðja sæti með 25 stig en Víkingur er í næstneðsta sæti með 10 stig. 

Mbl.is er í Laugardalnum og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Þróttur R. 0:0 Víkingur R. opna loka
0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Þróttar og Víkings í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu.
mbl.is
