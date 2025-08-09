Ægir styrkti stöðu sína á toppnum

Ægir Þorlákshöfn styrkti stöðu sína á toppi 2. deildar karla í knattspyrnu eftir 4:0-sigur gegn Haukum í Hafnarfirði í dag. Heil umferð fór fram í dag.
Ægir er með sex stiga forskot á toppi deildarinnar.
Dalvík/Reynir fór upp í annað sætið með 3:1-sigri á Kára, sem er í tíunda sæti með 15 stig, en Þróttur Vogum gerði 1:1-jafntefli við KFA og fór niður í þriðja sæti. KFA er í áttunda sæti með 21 stig.
Grótta tapaði 2:0 gegn botnliði Víðis og er í fjórða sæti með 26 stig, Víðir er með 12 stig.
Höttur/Huginn og KFG gerðu markalaust jafntefli. Höttur/Huginn er í næstneðsta sæti með 14 stig og KFG í níunda sæti með 20 stig.
Víkingur Ó sigraði Kormák/Hvöt 2:0 í dag. Víkingur er í fimmta sæti með 25 stig og Kormákur/Hvöt í sjöunda með 24 stig.