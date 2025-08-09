Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.8.2025 | 20:20

Ægir styrkti stöðu sína á toppnum

Ægir sigraði Hauka 4:0 í dag.
Ægir sigraði Hauka 4:0 í dag. Ljósmynd/Ægir

Ægir Þorlákshöfn styrkti stöðu sína á toppi 2. deildar karla í knattspyrnu eftir 4:0-sigur gegn Haukum í Hafnarfirði í dag. Heil umferð fór fram í dag.

Ægir er með sex stiga forskot á toppi deildarinnar.

Dalvík/Reynir fór upp í annað sætið með 3:1-sigri á Kára, sem er í tíunda sæti með 15 stig, en Þróttur Vogum gerði 1:1-jafntefli við KFA og fór niður í þriðja sæti. KFA er í áttunda sæti með 21 stig.

Grótta tapaði 2:0 gegn botnliði Víðis og er í fjórða sæti með 26 stig, Víðir er með 12 stig.

Höttur/Huginn og KFG gerðu markalaust jafntefli. Höttur/Huginn er í næstneðsta sæti með 14 stig og KFG í níunda sæti með 20 stig.

Víkingur Ó sigraði Kormák/Hvöt 2:0 í dag. Víkingur er í fimmta sæti með 25 stig og Kormákur/Hvöt í sjöunda með 24 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Eldur í sögufrægri kirkju Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Erlendur ferðamaður lést í Vestari-Jökulsá Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik
Fleira áhugavert
Óvenjulegt hvarf skaflsins í Esjunni Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth Erlendur ferðamaður lést í Vestari-Jökulsá