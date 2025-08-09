Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.8.2025 | 20:20 | Uppfært 23:17

Ægir styrkti stöðu sína - óvæntur sigur Víðis - Eggert jafnaði í lokin

Ægir sigraði Hauka 4:0 í dag.
Ægir sigraði Hauka 4:0 í dag. Ljósmynd/Ægir

Ægir Þorlákshöfn styrkti stöðu sína á toppi 2. deildar karla í knattspyrnu eftir 4:0-sigur gegn Haukum á Ásvöllum í Hafnarfirði í dag. Heil umferð fór fram í dag.

Ægir er með sex stiga forskot á toppi deildarinnar, er kominn með 35 stig, en Haukar eru dottnir niður í sjötta sætið með 24 stig eftir þriðja tapleikinn í röð.

Jordan Adeyemo skoraði tvö marka Ægis og hefur nú gert 16 mörk í jafnmörgum leikjum deildinni en Sigurður Óli Guðjónsson og Elvar Orri Sigurbjörnsson komust einnig á blað. Ísak Jónsson hjá Haukum fékk rauða spjaldið undir lok leiksins.

Dalvík/Reynir fór upp í annað sætið með 3:1-sigri á Kára í Akraneshöllinni. Remi Marie Emeriau, Rúnar Helgi Björnsson og Bjarmi Fannar Óskarsson skoruðu fyrir Dalvík/Reyni en Matthías Daði Gunnarsson fyrir Kára sem í tíunda sæti með 15 stig.

Þróttur úr Vogum gerði 1:1-jafntefli við KFA á heimavelliog fór niður í þriðja sæti með 27 stig. KFA er í áttunda sæti með 21 stig. Rúnar Ingi Eysteinsson kom Þrótti yfir en Eggert Gunnþór Jónsson, þjálfari KFA og fyrrverandi landsliðsmaður, jafnaði fyrir Austfirðinga í uppbótartíma leiksins.

Botnlið Víðis úr Garði gerði góða ferð á Seltjarnarnesið og vann þar óvæntan sigur á Gróttu, 2:0. Markús Máni Jónsson og Dominic Lee Briggs skoruðu mörkin. Grótta situr því eftir í fjórða sæti með 26 stig, en Víðir er kominn með 12 stig.

Höttur/Huginn og KFG gerðu markalaust jafntefli í Fellabæ. Höttur/Huginn er í næstneðsta sæti með 14 stig og KFG í níunda sæti með 20 stig.

Víkingur Ó sigraði Kormák/Hvöt 2:0 á Blönduósi og stöðvaði þar með sex leikja sigurgöngu Húnvetninganna. Liðin höfðu sætaskipti, Víkingur er í fimmta sæti með 25 stig og Kormákur/Hvöt í sjöunda með 24 stig. Luis Diez skoraði fyrra markið og Ellert Gauti Heiðarsson það seinna.

