Allir taka eftir þessu nema dómarinn

„Við hefðum þurft að setja inn fyrsta markið til að kveikja á okkur,“ sagði Björgvin Karl Gunnarsson þjálfari FHL í samtali við mbl.is eftir 2:0 tap gegn FH í 11. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta í dag.
FHL prófaði nýtt kerfi og fór í þetta svokallaða þriggja manna varnarkerfi en liðið er enn án stiga eftir tólf leiki.
„Við settum upp þriggja manna varnarlínu eða mest sem 5-3-2 kerfi og það fór dálítið eftir þróun leiksins hvernig við stilltum upp.
Við komum nokkuð vel út og lengi og vorum sterkar varnarlega en sóknarleikurinn ekki jafn beittur og ég hefði viljað. Við fáum þó okkar moment og hefði verið áhugavert að sjá hvernig FH hefði brugðist við ef við hefðum skorað fyrsta markið,“ sagði Björgvin um kerfi FHL í dag.
FHL hefði mögulega átt að fá vítaspyrnu í seinni hálfleik þegar boltinn átti að hafa farið í hendi leikmanns FH.
„Ég skil ekki að dómarinn hafi sagt að boltinn hafi farið í andlitið á leikmanninum þegar allir hérna inni í húsinu og allir leikmenn á vellinum taka eftir hvað gerist nema dómarinn,“ svaraði Björgvin um mögulegan vítaspyrnudóm.
„Baráttan, frábær barátta, vilji, dugnaður og allt þetta var til fyrirmyndar nema bara að við hefðum þurft að setja inn fyrsta markið til að kveikja á okkur,“ bætti Björgvin við um lokaniðurstöðu leiksins.