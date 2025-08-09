Elísa skoraði bæði í torsóttum sigri FH fyrir austan

Elísa Lana Sigurjónsdóttir skoraði bæði mörk FH í sigri á FHL, 2:0, í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Fjarðabyggðarhöllinni í dag.
FH er komið í annað sæti með 28 stig eftir sigurinn en FHL er á botninum án stiga.
Fyrstu 45 mínúturnar voru tíðindalausar þar sem FH stjórnaði leiknum frá fyrstu mínútu. FH átti öll færin og náði að koma boltanum yfir línuna á 44. mínútu eftir aukaspyrnu. Thelma Lóa Hermannsdóttir hélt að hún hafi komið FH-ingum yfir en aðstoðardómarinn lyfti flagginu og rangstaða dæmd.
Seinni hálfleikur var nánast eins og FH-ingar með öll völd. FHL fékk tækifæri til að skora þegar Björg Gunnlaugsdóttir slapp í gegn en Macy Enneking átti frábæra vörslu og staðan 0:0.
Leikurinn breyttist svo á 78. mínútu þegar Elísa Lana fékk boltann eftir sendingu frá Mayu Hansen og lét vaða rétt við D-bogann, boltinn söng í fjærhorninu þar sem Embla Fönn átti ekki séns og staðan 1:0.
Strax á 82. mínútu var Elísa aftur á ferð þegar fyrirgjöf fór af varnarmanni sem hrökk fyrir hana og hún kláraði með skoti í nærhornið og var það seinna mark leiksins og leikar enduðu 2:0 fyrir FH.