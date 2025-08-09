Knattspyrnumaðurinn Tómas Bent Magnússon gekk nýverið í raðir skoska félagsins Hearts frá Val.
Tómas, sem verður 23 ára í mánuðinum, gekk til liðs við Val frá uppeldisfélaginu ÍBV í desember á síðasta ári. Eftir aðeins nokkra mánuði á Hlíðarenda var Tómas orðinn lykilmaður hjá Val sem situr nú á toppi deildarinnar.
Að sögn Tómasar komu félagaskiptin til Hearts smá eins og þruma úr heiðskíru lofti.
„Jú, þetta gerðist allt voðalega hratt. Við í Val eigum leik úti á móti Kauno Zalgiris og komum heim um nóttina og svo fæ ég að vita á föstudegi að það hafi borist tilboð.
Síðan gekk þetta allt mjög hratt fyrir sig. Ég var í leikbanni á sunnudaginn á móti FH og var síðan farinn út á miðvikudeginum,“ sagði Tómas í samtali við Morgunblaðið um atburðarásina á skiptunum.
Hvernig hafa fyrstu dagarnir í Skotlandi verið hjá Tómasi?
„Fyrstu dagarnir hafa verið góðir og það hefur verið tekið vel á móti mér. Maður hefur verið í svolítilli bómull en það er verið að hjálpa mér í gegnum allt, með alla pappírsvinnu, húsnæðisleit og þess háttar. Síðan er æfingasvæðið og allt það magnað.“
Hearts er í höfuðborg Skotlands, Edinborg. Félagið á sér mikla sögu en á síðasta tímabili hafnaði Hearts í sjöunda sæti efstu deildarinnar.
„Þetta er félag sem býr yfir mikilli sögu. Það er svolítið síðan félagið vann deildina, ég held að það hafi verið árið 1960. Þetta er mjög stórt félag og það er stór stuðningsmannasveit á bak við liðið.
Ég finn alveg fyrir þessu sjálfur, ég er á einhverju hóteli og margir sem kannast við mann og koma til manns. Síðan er risastór slagur í borginni á milli Hearts og Hibernian sem er hitt liðið hérna í Edinborg.“
Viðtalið við Tómas Bent má lesa í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.