Gleðifréttir úr Úlfarsárdalnum

Miðvörðurinn öflugi Kyle McLagan hefur framlengt samning sinn við Fram í Bestu deild karla í knattspyrnu út árið 2028.
Kyle, sem er 29 ára Bandaríkjamaður, gekk til liðs við Fram árið 2020 og var í lykilhlutverki hjá liðinu þegar það vann 1. deild árið 2021 og tapaði ekki leik allt tímabilið.
Kyle fór til Víkings árið 2022 en missti af tímabilinu 2023 því hann sleit krossband og innra liðband í hné á undirbúningstímabilinu.
Hann kom aftur til Fram í nóvember árið 2023 og hefur verið í lykilhlutverki hjá liðinu síðan.
Fram er í fjórða sæti deildarinnar með 25 stig og mætir Vestra á morgun.