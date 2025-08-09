Tek ekkert af mínum leikmönnum

„Þolinmæðin skilaði sínu í dag,“ sagði Guðni Eiríksson þjálfari FH í samtali við mbl.is eftir 2:0 sigur á FHL í 12. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta í dag.
Eftir sigurinn er FH í öðru sæti deildarinnar með 28 stig, sex stigum á eftir Íslandsmeisturum Breiðabliks en með leik til góða.
„Þetta var þolinmæðisverk, fengum fullt af færum og áttum von á þessu uppleggi hjá FHL. Þær voru þéttar og margir leikmenn fyrir aftan boltann og við þurftum að grafa djúpt til að brjóta þær niður og sem betur fer hafðist það en það tók sinn tíma,“ svaraði Guðni um varnarupplegg hjá FHL.
FHL hefðu getað fengið vítarspyrnu þar sem boltinn fór mögulega í hendi leikmanns FH en ekkert var dæmt.
„Ég var svo langt frá þessu, mér fannst þetta fara í hendina á mínum leikmanni en ég talaði svo við hana eftir leik og hún sagði mér að boltinn hafi farið í hausinn á sér þannig ég á bara eftir að skoða það aftur.
Auðvitað hefði það breytt leiknum ef þær hefðu komist yfir. Þær fengu líka úrvalsfæri í stöðunni 0:0 sem markvörður okkar varði vel þannig leikurinn hefði getað farið öðruvísi,“ sagði Guðni um mögulega vítaspyrnu.
FH-ingar voru mun betri meirihlutann af leiknum en þolinmæði kláraði verkið.
„Ég tek það ekkert af mínum leikmönnum að klára þetta. Við vorum meira með boltann og seinni hálfleikur betri en sá fyrri og þolinmæðin skilaði sínu,” svaraði Guðni um leikinn.