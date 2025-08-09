Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.8.2025 | 18:00

Þróttur missteig sig í toppbaráttunni

Elfar Árni Aðalsteinsson skoraði fyrra mark Völsungs í kvöld.
Þróttur R. og Völsungur gerðu 2:2-jafntefli á Húsavík í 1. deild karla í knattspyrnu í dag. Með sigri hefði Þróttur farið upp í þriðja sæti en það tókst ekki.

Þróttur heldur fimmta sætinu og er þar með 29 stig, einu stigi á eftir HK og Þór. Völsungur er með 19 stig í sjöunda sæti.

Staðan var markalaus í hálfleik en á 58. mínútu kom Liam Daði Jeffs Þrótti yfir með stoðsendingu frá Eiríki Þorsteinssyni Blöndal.

Elfar Árni Aðalsteinsson jafnaði metin fyrir heimamenn á 64. mínútu í 1:1 en þá skoraði Liam aftur og kom Þrótti í 2:1.

Á 75. mínútu skoraði Arnar Kristjánsson annað jöfnunarmark Völsungs og leikurinn endaði með 2:2 jafntefli.

 

