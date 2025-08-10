12. umferð: Þriðji Þróttarinn í 100 leiki - Arna náði áfanga

Þriðji leikmaðurinn í sögu Þróttar í Reykjavík náði þeim áfanga að spila sinn 100. leik fyrir félagið í efstu deild í 12. umferð deildarinnar.
Þar var á ferð varnarmaðurinn Jelena Tinna Kujundzic en hún lék sinn 100. leik í deildinni þegar Þróttur vann Víking, 2:1, í Reykjavíkurslag á föstudagskvöldið.
Á undan henni hafa aðeins Sóley María Steinarsdóttir (106) og Álfhildur Rósa Kjartansdóttir (102) náð hundrað leikjunum, báðar fyrr á þessu keppnistímabili.
Arna Dís Arnþórsdóttir, varnarmaður Stjörnunnar, lék sinn 150. leik í deildinni þegar Stjarnan tapaði fyrir Víkingi í 11. umferðinni á dögunum. Þar af eru 95 leikir fyrir Stjörnuna en hinir eru fyrir FH, Breiðablik og KR.
Þá lék Barbára Sól Gísladóttir úr Breiðabliki sinn 150. deildaleik á ferlinum þegar Blikar unnu Fram 6:1 í Úlfarsárdal. Þar af eru 123 leikir í Bestu deildinni með Breiðabliki og Selfossi, 17 leikir með Selfossi í 1. deild og svo tíu leikir með Bröndby í dönsku úrvalsdeildinni.
Birta Georgsdóttir skoraði sitt 30. mark í deildinni þegar Breiðablik vann Val, 3:0. Hún bætti svo um betur með tveimur mörkum gegn Fram þremur dögum síðar.
Birta er þar með búin að jafna samherja sinn Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur en þær eru markahæstar í Bestu deildinni í ár og reyndar eiga Blikar þrjá markahæstu leikmennina í deildinni. Þessar hafa skorað flest mörk:
10 Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki
10 Birta Georgsdóttir, Breiðabliki
9 Samantha Smith, Breiðabliki
8 Murielle Tiernan, Fram
8 Sandra María Jessen, Þór/KA
7 Freyja Karín Þorvarðardóttir, Þrótti
7 Maya Hansen, FH
6 Agla María Albertsdóttir, Breiðabliki
6 Makala Woods, Tindastóli