10.8.2025

12. umferð: Þriðji Þróttarinn í 100 leiki - Arna náði áfanga

Jelena Tinna Kujundzic er komin með 100 leiki fyrir Þrótt …
Jelena Tinna Kujundzic er komin með 100 leiki fyrir Þrótt í Bestu deildinni. mbl.is/Eyþór Árnason
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Þriðji leikmaðurinn í sögu Þróttar í Reykjavík náði þeim áfanga að spila sinn 100. leik fyrir félagið í efstu deild í 12. umferð deildarinnar.

Þar var á ferð varnarmaðurinn Jelena Tinna Kujundzic en hún lék sinn 100. leik í deildinni þegar Þróttur vann Víking, 2:1, í Reykjavíkurslag á föstudagskvöldið.

Á undan henni hafa aðeins Sóley María Steinarsdóttir (106) og Álfhildur Rósa Kjartansdóttir (102) náð hundrað leikjunum, báðar fyrr á þessu keppnistímabili.

Arna Dís Arnþórsdóttir, varnarmaður Stjörnunnar, lék sinn 150. leik í deildinni þegar Stjarnan tapaði fyrir Víkingi í 11. umferðinni á dögunum. Þar af eru 95 leikir fyrir Stjörnuna en hinir eru fyrir FH, Breiðablik og KR.

Arna Dís Arnþórsdóttir - 150 leikir í deildinni.
Arna Dís Arnþórsdóttir - 150 leikir í deildinni. mbl.is/Eyþór Árnason

Þá lék Barbára Sól Gísladóttir úr Breiðabliki sinn 150. deildaleik á ferlinum þegar Blikar unnu Fram 6:1 í Úlfarsárdal. Þar af eru 123 leikir í Bestu deildinni með Breiðabliki og Selfossi, 17 leikir með Selfossi í 1. deild og svo tíu leikir með Bröndby í dönsku úrvalsdeildinni.

Barbára Sól Gísladóttir - 150 deildaleikir á ferlinum.
Barbára Sól Gísladóttir - 150 deildaleikir á ferlinum. mbl.is/Eyþór Árnason

Birta Georgsdóttir skoraði sitt 30. mark í deildinni þegar Breiðablik vann Val, 3:0. Hún bætti svo um betur með tveimur mörkum gegn Fram þremur dögum síðar.

Birta er þar með búin að jafna samherja sinn Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur en þær eru markahæstar í Bestu deildinni í ár og reyndar eiga Blikar þrjá markahæstu leikmennina í deildinni. Þessar hafa skorað flest mörk:

Birta Georgsdóttir er á skotskónum fyrir Breiðablik þessa dagana.
Birta Georgsdóttir er á skotskónum fyrir Breiðablik þessa dagana. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

10 Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki
10 Birta Georgsdóttir, Breiðabliki
9 Samantha Smith, Breiðabliki
8 Murielle Tiernan, Fram
8 Sandra María Jessen, Þór/KA
7 Freyja Karín Þorvarðardóttir, Þrótti
7 Maya Hansen, FH
6 Agla María Albertsdóttir, Breiðabliki
6 Makala Woods, Tindastóli

