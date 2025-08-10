Drullufúlt og ekki sanngjarnt

„Þetta er drullu fokking súrt,“ sagði Arnór Gauti Jónsson leikmaður Breiðabliks í samtali við mbl.is eftir að hann og liðsfélagar hans fengu á sig sigurmark í uppbótartíma gegn Val í toppslag Bestu deildarinnar á Hlíðarenda í kvöld.
Arnór gerði starf ofanritaðs býsna auðvelt því hann svaraði nokkurn veginn öllum spurningum blaðamanns í einu svari er hann var spurður út í leikinn:
„Að fá á okkur tvö mörk úr föstum leikatriðum er eitthvað sem við eigum ekki að gera. Það eru allt of auðveld mörk. Þeir sköpuðu sér ekki neitt allan leikinn. Þeir voru að halda boltanum í eigin vítateig og á eigin vallarhelmingi og það kom ekkert út úr því.
Þeir spörkuðu boltanum svo út af eða í fremstu línu og við unnum boltann þar. Í seinni hálfleik fóru þeir í að sparka fram. Það kom ekkert út úr því hjá þeim og mér fannst þeir ekki skapa neitt fyrir utan þessi föstu leikatriði.
Við komumst í mjög margar góðar stöður. Frederik varði frábærlega frá Tobias í fyrri hálfleik og við þurfum að gera betur þegar við komumst í þessar stöður. Við þurfum líka að vera betri í föstum leikatriðum.
Mér fannst að vísu brotið á Antoni í fyrra atvikinu en ég sá ekki hvað gerðist í seinna markinu. Þetta er drullufúlt og mér fannst þetta alls ekki sanngjörn úrslit. Valsmenn fóru langt og hátt og treystu á föst leikatriði. Það skiptir samt engu því þeir taka þrjú stig,“ sagði Arnór.
Breiðablik er nú fimm stigum á eftir Val og að elta Hlíðarendaliðið.
„Það er nóg eftir af þessu móti. Við verðum að gera okkar og halda áfram. Við þurfum að taka einn leik í einu og halda áfram. Við erum ekkert að stressa okkur á hlutunum og horfum ekki í það sem aðrir eru að gera,“ sagði Arnór.