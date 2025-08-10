<p data-id="8d0c8bba-859d-4786-bd6d-0e502c817f11" data-pm-slice="1 1 []">Jökull Elísabetarson þjálfari Stjörnunnar var ánægður með 4:2-sigur á Víkingum í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Með sigrinum fer Stjarnan upp í fjórða sæti deildarinnar úr því sjötta. Aðspurður hver lykillinn hafi verið að sigrinum sagði Jökull þetta:</p>
„Liðið í kvöld er rosalega sterkt og bregst gríðarlega vel við. Við vissum að Víkingar myndu koma fastir fyrir inn á völlinn og ætla sér að ná yfirhöndinni snemma. Við þurftum að komast í gegnum fyrsta korterið. Þá fannst mér þeir vera betri. Síðan jafnaðist þetta út og mér fannst við hafa verið betra liðið eftir það. Þrátt fyrir mótlæti þar sem við missum mann út af vellinum með rautt spjald þá stóðum við það rosalega vel af okkur og ég hef bara ekki verið jafn ánægður með liðið mitt í sumar og í kvöld.“
Er þetta ekki líka góður sigur í ljósi þess að þið færist upp um tvö sæti og eruð komnir í 4. sæti deildarinnar. Er markmiðið að taka fullan þátt í toppbaráttunni?
„Auðvitað getum við allt. En mér finnst við samt ekki alveg hafa efni á að horfa eitthvað lengra en viku fram í tímann. Við eigum alveg fullt í fangi með það. Þá er ég ekki að reyna að vera með einhverja klisju. Við erum búnir að vera óstöðugir í sumar og eina leiðin til að vera í toppbaráttu er að vera með stöðugleika og við þurfum að sýna þetta hugarfar sem við sýndum í kvöld aftur í næsta leik og ef það gengur þá er kannski hægt að fara skoða eitthvað slíkt.“
Næsti leikur er á móti Vestra í Garðabæ. Þið tapið fyrir þeim á Ísafirði og Vestri vill fá fjórða sætið sitt aftur frá ykkur. Hvernig sérðu þann leik fyrir þér?
„Það verður erfiður leikur. Við erum þéttir varnarlega og með góða og hraða leikmenn fram á við. Það verður flókinn leikur.“
Vestri spilar þéttan varnarleik og keyrir síðan upp í skyndisóknir sem er keimlíkt því sem þið gerðuð hér á Víkingsvelli í kvöld. Ræður Stjarnan við að verjast slíkum árásum?
„Við köstuðum fyrri leiknum svolítið frá okkur. Við vorum með góð tök á honum en fórum síðan að gera aðra hluti. Þetta verður mjög erfiður en á sama tíma mjög áhugaverður leikur og auðvitað munum við ráða við skyndisóknir Vestra,“ sagði Jökull í samtali við mbl.is.