Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.8.2025 | 22:55

Erum gjarnir á að vera sjálfum okkur verstir

Gylfi Sigurðsson skoraði tvö mörk af vítapunktinum í kvöld.
Gylfi Sigurðsson skoraði tvö mörk af vítapunktinum í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal

Víkingar töpuðu dýrmætum stigum í toppbaráttunni í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld þegar liðið laut í lægri haldi gegn Stjörnunni 4:2 á heimavelli sínum.

Gylfi Sigurðsson skoraði bæði mörk Víkinga úr vítaspyrnum. Hann hafði þetta að segja spurður út í tapið í kvöld.

„Byrjunin fór úrskeiðis. Það vantaði upp á ákefðina í byrjun. Við vorum ólíkir sjálfum okkur en það er auðvelt að laga það. En fyrsti hálftíminn í leiknum kostaði okkur þennan leik því við vorum alltaf í eltingaleik eftir það.“

Í seinni hálfleik mætið þið dýrvitlausir til leiks og einokið boltann fyrstu mínúturnar í seinni hálfleik. Þið fáið síðan víti og leikmaður Stjörnunnar fær rautt spjald. Þú skorar og leikurinn er galopinn en ykkur tókst samt ekki að komast alveg inn í leikinn. Var þetta of stór biti að komast alveg inn í leikinn eftir að hafa lent 2:0 undir?

„Nei, alls ekki. Við höfðum alveg trú á því. Síðan förum við bara að taka sénsa og Stjarnan beitir skyndisóknum sem þeir eru góðir í og þá fór þetta svona. Það vantaði samt ekki mikið upp á að við jöfnuðum leikinn. En við erum gjarnir á að vera sjálfum okkur verstir og það var þannig í kvöld. Það eru 9 leikir eftir í deildinni og við þurfum bara að halda áfram og snúa þessu við.“

Valur vinnur Breiðablik í kvöld sem þýðir að Víkingar eru enn í öðru sæti en Valsmenn eru komnir með 5 stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar. Hefur þú enn þá trú á því að þið getið unnið Íslandsmeistaratitilinn?

„Já, alveg klárlega. Við höfum fulla trú á því. Deildin er bara þannig. Þú sérð bara Val á móti ÍA í síðustu umferð. Efsta liðið á móti neðsta liðinu og það fer jafntefli. Það eiga allir eftir að tapa stigum og það verða þeir sem verða með mesta stöðugleikann sem munu enda á toppnum. Það er okkar verkefni að laga það sem þarf að laga og koma meiri stöðugleika á okkar leiki,“ sagði Gylfi í samtali við mbl.is.

