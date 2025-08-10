Fáskrúðsfirðingurinn bjargaði KA

KA vann ÍBV 1:0 í 18. umferð Bestu deildar karla í dag í spennandi leik á KA-vellinum. KA skaust upp í 7. sætið með sigrinum og er nú stigi á undan ÍBV með 22 stig.
Fyrri hálfleikurinn í dag var markalaus og verður að segja að það hafi verið undarleg staða. KA fékk tvö algjör dauðafæri ofan á nokkur ágæt færi og Eyjamenn fengu líka fín skotfæri, sem þeir náðu ekki að nýta sér.
Hjörvar Daði Arnarsson í marki ÍBV hafði í nógu að snúast á upphafsmínútunum og náði hann að hrista af sér hrollinn með ágætis vörslum. Ásgeir Sigurgeirsson lét hann meðal annars verja hjá sér þegar auðveldara var að setja boltann í opið markið. Ásgeir hitti boltann illa og sendi hann í átt að Hjörvari sem varði með naumindum á línunni.
Aftur björguðu Eyjamenn á línu þegar Hjörvar var loks sigraður. Jóan Símun Edmundsson vippaði boltanum upp og skaut að marki af stuttu færi. Arnór Ingi Kristinsson var kominn á línuna og kom skot Jóans beint á koll hans.
ÍBV ógnaði alltaf inni á milli og fengu Hermann Þór Ragnarsson og Oliver Heiðarsson báðir fyrirtaksfæri undir lok hálfleiksins en Steinþór Már Auðunsson varði frá þeim.
Seinni hálfleikurinn var mjög tíðindalítill og liðin voru varla að skapa sér færi sem talandi er um. KA kom sér oft í ágætis stöður en fyrirgjafir voru ónákvæmar.
Þrír varamenn, sem voru ekki búnir að vera lengi inná hjá KA, bjuggu til og skoruðu markið sem tryggði KA sigur. Markið kom á 86. mínútu. Ingimar Stöle kom loks með almennilega fyrirgjöf og Viðar Örn Kjartansson skallaði í slána. Boltinn barst þaðan til Fáskrúðsfirðingsins Dags Inga Valssonar sem ýtti honum inn fyrir línuna við gríðarlegan fögnuð heimamanna. Staðan þá 1:0 og þannig lauk leiknum.
ÍBV spilar næsta leik gegn Val á heimavelli sínum á meðan KA spilar gegn Aftureldingu í Mosfellsbæ.
|Crystal Palace
|5:4
|Liverpool
|Salah átti ekki sinn besta dag og þetta víti er eftir því. Neglir hátt yfir.Mohamed Salah (Liverpool) skorar ekki úr víti
|Vestri
|3:2
|Fram
|3:2 Vestri! Það kom mark. Fatai vinnur boltann hátt á vellinum og keyrir upp vinstra megin kemur boltanum út í teig á Gunnar Jónas sem á gott skot sem Viktor ræður ekki við. Þvílíkur karakter í Vestra.Gunnar Jónas Hauksson (Vestri) skorar
|Valur
|0:1
|Breiðablik
|Breiðablik marki yfir í hálfleik. Valsmenn sköpuðu sér ekkert í þessum fyrri hálfleik og gestirnir með stjórn á þessu.Hálfleikur