Frábær tilfinning að sjá hann inni

„Það var frábær tilfinning að sjá boltann inni og geggjað að vinna þennan toppslag. Að vera á toppnum er mjög gott,“ sagði Tryggvi Hrafn Haraldsson leikmaður Vals í samtali við mbl.is eftir dramatískan 2:1-sigur á Breiðabliki í toppslag í Bestu deildinni í fótbolta í kvöld.
Valur vann einnig Víking í öðrum toppslag á dögunum, 2:1, þar sem markið kom einnig í blálokin.
„Það sýnir karakter og að við gefumst ekki upp. Við höfum alltaf trú á verkefninu fram í lokin. Við skorum sigurmark í dag í uppbótartíma á meðan við fengum á okkur jöfnunarmark í lokin á síðasta leik,“ sagði hann.
Valsmenn voru langt frá sínu besta í fyrri hálfleik og gekk illa að opna gestina. Að lokum komu bæði mörk eftir hornspyrnu.
„Mér fannst fyrri hálfleikurinn mjög slakur. Þeir voru verðskuldað yfir og þetta hefði mátt vera stærra. Við erum betri í seinni, komum sprækir út og komum okkur í góðar stöður án þess að opna þá.
Við höfum hins vegar verið frábærir í föstum leikatriðum í sumar. Við höfum unnið stig á því og það er sterkt að eiga þau inni,“ sagði Tryggvi um spilamennsku Vals og hélt áfram:
„Við spiluðum illa út í fyrri hálfleik, leystum illa úr pressunni og gerðum lélega tæknifeila. Það var mikið um lélegar sendingar, slakt tempó og það var mikið sem þurfti að laga. Við fórum yfir það og komum betur út í seinni.“
Valur er nú með fimm stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar, þar sem Víkingur tapaði á móti Stjörnunni í kvöld.
„Það er mikið eftir og við þurfum að halda áfram að klára okkar leiki. Við höfum sýnt að það kemur í bakið á okkur ef við slökum á í einhverjum leikjum,“ sagði Tryggvi.