KA vann ÍBV 1:0 í Bestu deild karla í dag. Í marki ÍBV stóð Hjörvar Daði Arnarsson, 24 ára gamall uppalinn HK-ingur. Var þetta fyrsti leikur hans í byrjunarliði í efstu deild. Hjörvar stóð sig mjög vel í leiknum og munaði minnstu að hann næði að halda hreinu. Átti hann nokkrar góðar vörslur en KA tókst að skora sigurmarkið seint í leiknum.
Það hefur verið mjög svekkjandi að hafa fengið á sig þetta mark eftir að hafa spilað svona vel ?
„Já. Ég er mjög stoltur af liðinu okkar í dag. Við börðumst eins og brjálæðingar í 85 mínútur. Fáum svo þetta skítamark á okkur. Maður er búinn að heyra af mögulegri rangstöðu en það þarf bara að kíkja á þetta aftur til að athuga hvað til er í því. Það er samt ekkert hægt að breyta neinu úr þessu. Fyrir mig var fyrst og fremst gott að fá leik í efstu deild og verja nokkra bolta“ sagði Hjörvar Daði í samtali við mbl.is.
Þú vilt að sjálfsögðu vera áfram á þessu sviði ?
„Það er náttúrulega alltaf stefnan. Þjálfarinn stjórnar þessu fyrst og fremst. Ég set hausinn núna niður á æfingum og reyni að gera sem best.“
Það var högg að tapa leiknum og deildin er ansi snúin núna. Það getur allt gerst.
„Það var ekki gott að tapa þessu hér í dag og missa KA upp fyrir ÍBV. Við ætlum ekkert að fara að panikka. Við lögum það sem þarf að laga og komum sterkir í næsta leik.“
Næsti leikur ÍBV er heimaleikur gegn Val.
„Það er áskorun. Við spiluðum við þá í bikarkeppninni og fannst við gera vel á móti þeim. Þeir skoruðu skítamark upp úr horni. Það er tilhlökkun að fá að mæta þeim aftur.“
ÍBV var eina liðið sem vann leik í síðustu umferð. Þá spiluðuð þið gegn KR á þjóðhátíð og voruð mjög góðir. Hvernig var stemningin á leiknum ?
„Það var mjög gaman hjá okkur eftir leik. Við vorum fljótir að ná okkur niður og höfðum átt góða æfingaviku fyrir leikinn í dag“ sagði markvörðurinn stæðilegi að lokum.