Dagur Ingi Valsson er maðurinn sem tryggði KA öll stigin í 1:0 sigri liðsins gegn ÍBV í dag í Bestu deildinni í fótbolta. Hann náði að nýta eitt af dauðafærum KA, en þau voru nokkur í leiknum. Sigurmarkið kom á 85. mínútu eftir að Viðar Örn Kjartansson hafði skallað í þverslána. Dagur Ingi og Viðar Örn höfðu komið inn á tæpum tveimur mínútum fyrr.
Þetta var sniðug skipting hjá þjálfaranum og eftir mikinn atgang í markteig ÍBV tókst Degi að ýta boltanum yfir línuna.
„Þetta var draumamark, ein snerting á boltann, svona 50 sentimetrum frá línunni. Þetta er eitthvað sem maður sér oft fyrir sér, en gerist sjaldan sagði Dagur Ingi í samtali við mbl.is.
KA-menn voru búnir að fá tvö enn betri færi en það sem Dagur komst í og nokkur góð í viðbót. Það hefði verið svakalegt að nýta ekki að minnsta kosti eitt af öllum þessum færum.
„Það var heldur betur gott að pota inn einu. Við héldum nokkrum sinnum að boltinn væri inni. En boltinn vildi ekki inn. Þegar Ásgeir fékk besta færi leiksins í fyrri hálfleik þá vorum við á bekknum allir byrjaðir að fagna.“
Degi þótti tilhlýðilegt að láta einn félaga sinna fá sneið. „Guðjón fékk algjört dauðafæri. Honum tókst einhvern veginn að klúðra því. Það var gott að ná þessu loks í endann á leiknum. Þetta var eiginlega fullkominn tímapunktur til að skora. Við tökum alltaf 1:0 úrslit og erum sáttir með stigin þrjú sem við náðum okkur í.“
KA er nú komið í 7. sætið og liðið vill fara ofar.
„Þetta gerir heilmikið fyrir okkur. Þetta er allt svo jafnt og í næsta leik gegn Aftureldingu er annar svona slagur. Vonandi erum við loks komnir á skrið í deildinni eftir Evrópuleikina gegn Silkeborg. Þar sýndum við góðar frammistöður og nú þurfum við að fara að spila góðan heilsteyptan leik og eiga sannfærandi frammistöðu. Í dag var þetta dálítið bras og Eyjamenn þéttir. Við getum spilað mun betur og nú og verðum við að taka enn betur á því áður en deildinni verður skipt upp. Það væri ákjósanleg staða að ná topp sex.“
Hann endaði svo viðtalið á að hrósa besta manni vallarins.
„Nú þurfum við að fara að vinna sannfærandi sigur. Þetta stóð tæpt í dag og við hefðum alveg getað tapað ef allt hefði farið á versta veg. ÍBV fékk alveg færi inn á milli. Stubburinn, enn og aftur, bjargaði okkur, eins og hann á til. Hann er verðskuldað maður leiksins sagði Dagur Ingi að lokum.
Er það hverju orði sannara þar sem Steinþór Már Auðunsson í marki KA var öryggið uppmálað í öllu sem hann tók sér fyrir hendur í leiknum.