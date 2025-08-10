Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.8.2025 | 21:40 | Uppfært 22:58

Markaveisla í Vesturbænum

Olga Sevcova skoraði þrennu í sigri ÍBV í kvöld.
Olga Sevcova skoraði þrennu í sigri ÍBV í kvöld. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

ÍBV sigraði KR 4:3 í 1. deild kvenna í fótbolta en leikið var á Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur í kvöld.

Eyjakonur tryggðu forskot sitt á toppnum með sigrinum og eru nú með 37 stig, HK er í 2. sæti með 31 stig og Grindavík/Njarðvík í 3. sæti með 26 stig. Eyjakonur geta tryggt sæti sitt í Bestu deildinni á næsta ári með sigri á Keflavík í næstu umferð.

Olga Sevcova var í feiknastuði í upphafi leiks en hún var búin að skora þrennu eftir aðeins tíu mínútna leik, en mörk hennar komu á 2., 5. og 10. mínútu. Makayla Soll minnkaði muninn fyrir KR á 22. mínútu en Allison Grace Lowrey bætti við marki fyrir ÍBV á 36. mínútu og staðan því 4:1 fyrir ÍBV í hálfleik. 

Katla Guðmundsdóttir lagaði stöðuna með tveimur mörkum fyrir KR í síðari hálfleik á 53. og 72. mínútu en nær komust KR-konur ekki og loka niðurstaðan því 4:3 sigur ÍBV.

mbl.is
Fleira áhugavert
Átta utanríkisráðherrar fordæma hernám Gasa Gat alltaf stólað á mömmu Íslandsmeistari í 71. sinn: Undirbjó sig með að hlaupa á ættarmót Aðflutningur þrýstir á húsaleigu
Fleira áhugavert
Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun Lækka verðið um nokkrar milljónir Fundurinn undarlegur: „Hvað fær Trump í staðinn?“ Átta utanríkisráðherrar fordæma hernám Gasa