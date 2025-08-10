Markaveisla í Vesturbænum

ÍBV sigraði KR 4:3 í 1. deild kvenna í fótbolta en leikið var á Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur í kvöld.
Eyjakonur tryggðu forskot sitt á toppnum með sigrinum og eru nú með 37 stig, HK er í 2. sæti með 31 stig og Grindavík/Njarðvík í 3. sæti með 26 stig. Eyjakonur geta tryggt sæti sitt í Bestu deildinni á næsta ári með sigri á Keflavík í næstu umferð.
Olga Sevcova var í feiknastuði í upphafi leiks en hún var búin að skora þrennu eftir aðeins tíu mínútna leik, en mörk hennar komu á 2., 5. og 10. mínútu. Makayla Soll minnkaði muninn fyrir KR á 22. mínútu en Allison Grace Lowrey bætti við marki fyrir ÍBV á 36. mínútu og staðan því 4:1 fyrir ÍBV í hálfleik.
Katla Guðmundsdóttir lagaði stöðuna með tveimur mörkum fyrir KR í síðari hálfleik á 53. og 72. mínútu en nær komust KR-konur ekki og loka niðurstaðan því 4:3 sigur ÍBV.