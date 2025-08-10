Ógleymanleg augnablik fyrir Vestfirðinga

Davíð Smári Lamude þjálfari Vestra var mjög ánægður með sigur sinna manna gegn Fram, 3:2, í Bestu deildinni í fótbolta á Ísafirði í dag.
Gunnar Jónas Hauksson skoraði sigurmark Vestra undir blálokin en liðið lenti tvívegis undir.
„Ótrúlega skemmtilegur leikur og enn þá skemmtilegra þegar hann dettur okkar megin. Ótrúlega ánægður með frammistöðu liðsins við vissum að þetta yrði erfiður leikur.
Það er ekki langt síðan við spiluðum erfiðan leik við Aftureldingu. Mér fannst fyrir leikinn að það lið sem yrði með meira orkustig myndi vinna. Ég ætla samt ekki að fullyrða það að við höfðum meiri orku en Framarnir en allavega skilum við okkur vel inn í teiginn undir lok leiks. Við bara klárum þetta. Mikið af færum í leiknum á báða enda, örugglega 10-15 skot á bæði mörkin.
Guy Smit með frábæran leik og heldur okkur inn í leiknum á þeim kafla sem við vorum einhvern vegin ekki í takti. Hrikalega flottur sprettur hjá Fatai undir lokinn sem býr til sigur markið, sem snýst um orkustig. Viljinn var líka því þetta er á móti fram sem eru 50/50 leikir, gríðarlega jafnir leikir. Ótrúlega stoltur af strákunum í dag,“ sagði Davíð Smári í samtali við mbl.is.
Fram nær þarna tveimur mjög köflum í leiknum þar sem þeir komast yfir. Þið náið samt að jafna strax og slá dálítið taktinn úr þeim. Þú hlýtur að vera ánægður með það?
„Já algjörlega og Fram er náttúrulega gríðarlega sterkt varnarlið og auðvitað fer um mann þegar þeir skora, því maður veit það að það er erfitt að koma marki á þá. Einhvern vegin var trúin þannig að þetta gæti okkar dagur og það endaði þannig. Enn og aftur er ég ótrúlega ánægður með viljann í strákunum, það er ótrúlega stutt á milli í þessu. Maður fann það líka á köflum í leiknum að það var ofboðslega mikið undir og það komu kaflar sem vantaði upp á ró og yfir vegun á boltann. Þetta datt okkar megin sem gerir þetta ofboðslega sætt. “
Þið eruð búnir að ná núna í 7 stig af síðustu 9 mögulegum. Fyrir ÍBV leikinn var þetta dálítið spurning um hvort liðið færi í neðri hlutann. Nú eruð þið komnir upp úr 4 sætið, upp fyrir Fram og Stjörnuna og eigið Stjörnuna næst og svo bikarúrslit. Það er bjart yfir núna ekki satt?
„Já það er ofboðslega bjart yfir núna. Það er ofboðsleg ánægja hjá okkur sem standa að liðinu að geta gefið Vestfirðingum svona augnablik sem eru auðvitað ógleymanleg. Auðvitað fer um mann af gleði að við getum upplifað þetta allt saman.
Ég vona bara að það verði ágætis general prufa á næstu helgi við Stjörnuna fyrir bikarúrslitaleikinn. Því hvert einasta stig í deildinni skiptir miklu máli. Við vorum einhvern veginn í 6. sæti fyrir þennan leik og það er ekkert komið í þessu.
Vera í 6. sæti með annan fótinn í fallbaráttu þetta er ofboðslega þétt. Nú þurfum við bara að fjölmenna á Stjörnuvöllin og fá alla stuðningsmenn Vestra þangað, til að undirbúa okkur fyrir það sem skal koma á Laugardalsvellinum 22 ágúst. Við erum gríðarlega stoltir að geta boðið stuðningsmönnum Vestra og Vestfirðingum upp á þetta ævintýri sem við erum að upplifa. Það er ekki gefið að það sé stutt í næsta svona ævintýri. Þannig að við verðum að njóta þess meðan er. “
Nú lokar glugginn í vikunni. Er hópurinn klár eða ætlið þið að bæta í?
„Ég á frekar von á því að við bætum einum við frekar en ekki, en ekkert í hendi,“ bætti Davíð Smári við.