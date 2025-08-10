Rúnar var „sem betur fer stöðvaður“

Rúnar Kristinsson þjálfari Fram var að vonum ekki sáttur við dramatískt tap sinna manna fyrir Vestra, 3:2, í 18. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta á Ísafirði í dag.
Fram missti Vestra upp fyrir sig og er nú í fimmta sæti með 25 stig, stigi minna en Vestri.
„Þetta er gríðarlega súrt. Mér fannst við bara mun betri lið allan leikinn, komust tvisvar yfir. Hleypum þeim svo inn í leikinn á hátt sem ég er mjög ósáttur við. Í mörkunum sem þeir skora er fullt af atriðum í okkar leik sem ég er ekki sáttur við, höndlum illa að komast yfir.
Tala ekki um þriðja markið þegar við erum að flýta okkur að setja boltann í leik þegar það eru fimm mínútur eftir, svona full æstir. Það sýndi samt vilja liðsins að reyna að vinna, ég er mjög fúll.
Mér finnst við stjórna leiknum, vera meira með boltann en það erfitt að skapa sér færi á móti Vestra. Við skorum samt tvö góð mörk og Guðmuncur Magnússon fær dauðafæri til að koma okkur í 3:2 í restina. Við áttum góð upphlaup og komust oftar í gegnum vörnina en við bjuggumst við fyrir leikinn. Það dugði ekki til, þeir skora þessi þrjú mörk og gera það að harðfylgni, krafti og ástríðu gera það vel.“
Ef maður horfir yfir leikinn voru þið betri en þið hleypið Vestra alltaf strax inn í leikinn. Eitthvað einbeytingarleysi því þeir jafna innan fimm mínútna þegar þið komist yfir. Sammála því?
„Já algjörlega sammála því. Eftir fyrsta markið eigum við innkast sem við gefum inn á miðjan völlinn og gefum aukaspyrnu. Þeir setja það inn í teiginn og þar er klafs 3-4 tæklingar og þeir eru sterkir í því. Þeir eru agríssívir og vinna fyrstu boltana og ná að koma honum yfir línuna. Í marki tvö er sama þar erum klaufar þar og hleypum þeim inn aftur. Léleg pressa frá framherjanum sem gerir það að verkum að þeir fara í gegnum hjartað hjá okkur og skora.“
Í stöðunni 2:1 vinnið þið boltann hátt á vellinum og Fred Savaira kemst í gegn og dettur, var það víti?
„Nei, nei það var ekki vítaspyrna og ég er búinn að ræða það við Fred. Dómarinn hafði þetta alveg á hreinu eins og allt annað í leiknum. Mér fannst Jóhann Ingi dæma leikinn mjög vel. Þetta var aldrei víti svo það sé á hreinu.“
Hvernig lýst þér á framhaldið? Spilið vel í dag og eruð á góðu skriði ertu ekki nokkuð brattur fyrir framhaldið?
„Jú þetta er enginn heimsendir við vitum hvað við getum og erum með flott fótboltalið, mikill kraftur og í góðu formi. Nú er bara að sleikja sárinn, koma okkur í bæinn og undirbúa okkur fyrir næsta leik. Það eru 4 leikir eftir í deildinni og það er svakalega mikið eftir og mikið að spila um. Við hleyptum Vestra upp fyrir okkur og misstum af tækifærinu að koma okkur í góða stöðu í topp 6. Við föllum niður um eitt sæti jafnvel fleiri , þetta verður barátta fram á síðasta leik. “
Það voru einhver læti á milli bekkjanna í lokinn, hvað gekk á?
„Það var árekstur á vellinum og það var einn leikmaður Vestra sem fór mjög ófögrum orðum okkur Framara. Mér líkaði það illa þannig að ég rölti yfir og ætlaði að láta hann heyra það, en var sem betur fer stöðvaður.
Síðan töluðum við saman eftir leikinn og það er allt í góðu. Það er líf í þessu, menn vilja vinna og það er barátta. En þegar menn eru með dónaskap og láta orð falla um andstæðinginn, særandi orð þá verður maður reiður. Það er allt í góðu að fara í baráttu, tæklingar við sættum okkur við slíkt, en sættum okkur ekki við dónaskap og einhver fúlyrði.“