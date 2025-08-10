Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.8.2025 | 21:08

Sigurmark í uppbótartíma í toppslagnum

Kristinn Freyr Sigurðsson úr Val og Blikinn Viktor Karl Einarsson …
Kristinn Freyr Sigurðsson úr Val og Blikinn Viktor Karl Einarsson eigast við í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Valur náði fimm stiga forskoti á Bestu deildar karla í fótbolta eftir heimasigur á Breiðabliki í toppslag, 2:1, í 18. umferðinni í kvöld. Valur er nú með 37 stig, fimm stigum meira en Breiðablik og Víkingur.

Breiðablik byrjaði af krafti og Damir Muminovic skoraði strax á 4. mínútu með skalla úr teignum eftir hornspyrnu frá Höskuldi Gunnlaugssyni.

Óli Valur Ómarsson átti skot að marki á 15. mínútu en Frederik Schram í marki Vals átti ekki í erfiðleikum með að verja. Höskuldur Gunnlaugsson átti svo fast skot utan teigs á 45. mínútu en beint á Frederik.

Hinum megin buðu Valsmenn ekki upp á neitt í fyrri hálfleik. Þeim gekk afar illa að halda boltanum innan síns liðs, áttu slakar sendingar og sköpuðu ekki neitt. Var staðan í hálfleik því 1:0, Breiðabliki í vil.

Mikið jafnræði var með liðunum í seinni hálfleik og var nær ekkert um færi. Það breyttist á 71. mínútu þegar Bjarni Mark Duffield skallaði í netið af stuttu færi eftir hornspyrnu frá Tryggva Hrafni Haraldssyni.

Blikar voru allt annað en sáttir við markið því þeir vildu meina að Kristinn Freyr Sigurðsson hafi brotið á Antoni Ara Einarssyni í marki Breiðabliks í markinu en markið var dæmt.

Stefndi allt í að liðin myndu skipta með sér stigunum þegar Valur fékk hornspyrnu í uppbótartíma. Tryggvi Hrafn tók hana á Orra Sigurð sem skoraði dramatískt sigurmark Vals.

Crystal Palace 5:4 Liverpool opna
91. mín. Mohamed Salah (Liverpool) skorar ekki úr víti Salah átti ekki sinn besta dag og þetta víti er eftir því. Neglir hátt yfir.
Vestri 3:2 Fram opna
90. mín. Gunnar Jónas Hauksson (Vestri) skorar 3:2 Vestri! Það kom mark. Fatai vinnur boltann hátt á vellinum og keyrir upp vinstra megin kemur boltanum út í teig á Gunnar Jónas sem á gott skot sem Viktor ræður ekki við. Þvílíkur karakter í Vestra.
KA 1:0 ÍBV opna
90. mín. Leik lokið Eftir fjórar uppbótarmínútur og smá pressu frá ÍBV er flautað af. KA vinnur gríðarlega mikilvægan sigur.
Víkingur R. 2:4 Stjarnan opna
90. mín. Leik lokið Stjarnan vinnur sætan sigur á Víkingum.

Leiklýsing

Valur 2:1 Breiðablik opna loka
90. mín. Það verða að minnsta kosti fimm mínútur í uppbótartíma. Nægur tími til að skora sigurmark.
