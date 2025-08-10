Sigurmark í uppbótartíma í toppslagnum

Valur náði fimm stiga forskoti á Bestu deildar karla í fótbolta eftir heimasigur á Breiðabliki í toppslag, 2:1, í 18. umferðinni í kvöld. Valur er nú með 37 stig, fimm stigum meira en Breiðablik og Víkingur.
Breiðablik byrjaði af krafti og Damir Muminovic skoraði strax á 4. mínútu með skalla úr teignum eftir hornspyrnu frá Höskuldi Gunnlaugssyni.
Óli Valur Ómarsson átti skot að marki á 15. mínútu en Frederik Schram í marki Vals átti ekki í erfiðleikum með að verja. Höskuldur Gunnlaugsson átti svo fast skot utan teigs á 45. mínútu en beint á Frederik.
Hinum megin buðu Valsmenn ekki upp á neitt í fyrri hálfleik. Þeim gekk afar illa að halda boltanum innan síns liðs, áttu slakar sendingar og sköpuðu ekki neitt. Var staðan í hálfleik því 1:0, Breiðabliki í vil.
Mikið jafnræði var með liðunum í seinni hálfleik og var nær ekkert um færi. Það breyttist á 71. mínútu þegar Bjarni Mark Duffield skallaði í netið af stuttu færi eftir hornspyrnu frá Tryggva Hrafni Haraldssyni.
Blikar voru allt annað en sáttir við markið því þeir vildu meina að Kristinn Freyr Sigurðsson hafi brotið á Antoni Ara Einarssyni í marki Breiðabliks í markinu en markið var dæmt.
Stefndi allt í að liðin myndu skipta með sér stigunum þegar Valur fékk hornspyrnu í uppbótartíma. Tryggvi Hrafn tók hana á Orra Sigurð sem skoraði dramatískt sigurmark Vals.
