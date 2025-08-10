Tíu Stjörnumenn unnu Víkinga

Víkingur tók á móti Stjörnunni í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með 4:2 sigri Stjörnunnar. Eftir leikinn eru Víkingar áfram með 32 stig í öðru sætinu líkt og Breiðablik sem er í þriðja sæti. Stjarnan er með 28 stig og fer upp í fjórða sætið.
Leikurinn fór fjörlega af stað og átti Óskar Borgþórsson fyrsta skot leiksins á 5. mínútu en Árni Snær Ólafsson varði vel í marki Stjörnunnar. Stjarnan náði forystu í leiknum á 18. mínútu þegar Örvar Eggertsson gaf boltann á Jóhann Árna Gunnarsson sem afgreiddi boltann fallega í markið fram hjá Pálma Rafni Arinbjörnssyni. Staðan var orðin 1:0 fyrir Stjörnuna.
Stjarnan tvöfaldaði forystuna á 27. mínútu leiksins þegar gestirnir fóru í skyndisókn þar sem Benedikt Warén gaf stungusendingu á Örvar Eggertsson sem komst einn á móti Pálma Rafni í marki Víkinga og skoraði af miklu öryggi fram hjá honum. Staðan orðin 2:0 fyrir Stjörnuna.
Víkingar mættu dýrvitlausir inn í seinni hálfleikinn og hófu strax að ógna marki Stjörnunnar. Á 53. mínútu dró heldur betur til tíðinda þegar Viktor Örlygur Andrason var við það að sleppa í gegn en þá hrinti Þorri Mar Þórisson honum og víti var dæmt. Til viðbótar þá fékk Þorri Már beint rautt spjald sem aftasti maður.
Á vítapunktinn fór Gylfi Þór Sigurðsson sem skoraði af öryggi og staðan orðin 2:1 fyrir Stjörnuna. Stuttu síðar var Atli Þór Jónasson hársbreidd frá því að jafna leikinn í tvígang en Árni Snær varði í bæði skiptin.
Víkingar héldu áfram að þjarma að 10 Stjörnumönnum og voru oft nálægt því að jafna leikinn en það voru Stjörnumenn sem bættu við þriðja markinu á 75. mínútu eftir slæm mistök í vörn Víkinga. Andri Rúnar Bjarnason komst þá inn í sendingu Karls Friðleifs sem átti að fara á Viktor Örlyg. Lék hann vel á Pálma Rafn í markinu og skoraði. Staðan 3:1 fyrir Stjörnuna.
Stjarnan gulltryggði sigurinn á 82. mínútu þegar Guðmundur Kristjánsson kom boltanum á Guðmund Baldvin Nökkvason sem skoraði með bakfallsspyrnu.
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði annað mark Víkinga úr vítaspyrnu eftir að Árni Snær Ólafsson markvörður Stjörnunnar braut á Nikolaj Hansen.
Lengra komust liðin ekki og Stjarnan vann sætan sigur á Víkingum eftir að hafa verið manni færri í rúman hálftíma.
