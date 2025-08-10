Vestri upp fyrir Fram eftir dramatík

Vestri vann dramatískan sigur á Fram, 3:2, í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði í dag.
Með sigrinum er Vestri kominn í fjórða sæti deildarinnar með 26 stig en Fram er í fimmta með stigi minna.
Leikurinn byrjaði með rólegasta móti eins og flestir leikir fyrir vestan í sumar. Eftir það byrjaði fjörið en Fram átti tvö hálf færi fyrst skalli frá Sigurjóni Rúnarssyni og síðan lang skot frá Fred Savaira.
Það var síðan á 16. mínútu sem Fram komst yfir. Haraldur Einar Ásgrímsson sendi Vuk Oskar Dimitrijevic í gegn sem kláraði glæsilega fram hjá Guy Smit, 1:0. Vuk að skora sitt 9 mark í deildinni í sumar.
Það var síðan á 20. mínútu sem Vestri jafnaði. Þá var aukaspyrna á miðjum vallarhelmingi Fram sem Diego Montiel tók. Thibang Theophilius náði góðum skalla sem fór í þverslána.
Boltinn barst út í teig og eftir mikið klafs hrökk hann til Vladimir Tufegdzic sem kláraði snyrtilega í hornið fram hjá Viktori Freyr Sigurðssyni, 1:1 og Vestri skoraði úr sinni fyrstu sókn.
Framarar náðu síðan öllum tökum á leiknum og náðu að þrýsta Vestra vel niður. Þeir komust næst því að bæta við þegar Vestri bjargaði á línu frá þeim. Ágúst Eðvald Hlynsson komst líka í gegn hjá Vestra og átti skot sem Viktor varði.
1:1 í frábærum fyrri hálfleik. Fram var mun sterkari en það eru mörkin sem telja og liðin fóru því með skiptan hlut til hálfleiks.
Vestri byrjaði seinni hálfleikinn af miklum krafti og átti hann alveg fyrstu fimm mínúturnar. Fram tók síðan yfir, Israel Garcia og Haraldur áttu góð skot sem Smit varði.
Þeir fengu margar hornspyrnu sem skilaði sér á 63. mínútu þegar Kennie Chopart kom þeim yfir 2:1. Hornspyrnan kom frá hægri og Fram náði skoti á markið. Vestri bjargaðiá línu en það endaði ekki bætur en svo að boltanum var nelgt í Kennie og þaðan fór hann í markið.
Eftir markið tóku við afar skrautlegar mínútur. Vestri átti frábæra sókn sem endaði með fyrirgjöf frá Ágústi á Guðmund Arnar Svavarsson sem setti hann yfir í góðu færi.
Fram vann svo boltann hátt á vellinum og Fred fer fram hjá Smit en fellur við. Virtist vera brotið á honum en dómarinn var alveg ofan í þessu og sá þetta vel.
Eftir þetta reyndu bæði lið að finna sigurmark án þess að ná að skapa sér almennileg færi. Leikurinn var stór skemmtilegur endana á milli. Það var síðan í uppbótatíma að Fatai Gbadamosi vann boltann hátt á vellinum keyrir upp vinstra megin á góða sendingu út í teig á Gunnar Jónas sem klárar glæsilega.
Viktor var í boltanum en náði ekki að koma í veg fyri markið. 3:2 Vestri og reyndist þetta vera sigurmarkið í leiknum.
Fram spilaði vel í dag en varnarleikurinn var þeim að falli. Komast tvisvar yfir en gefa mark strax í kjölfarið í bæði skiptin. Vestri gerðu afar vel og sýndu mikinn karakter að ná í þennan sigur, lenda tvisvar undir og ná sigrinum. Frábær sigur og góð spilamennska, sem ætti að gefa þeim gott veganesti í framhaldið. Þeir fara með sigrinum upp fyrir Fram og Stjörnuna og koma sér í 4 sætið.
