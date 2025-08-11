Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.8.2025 | 23:35 | Uppfært 12.8.2025 0:34

18. umferð: Tvöfaldur áfangi Atla - margir með merkisleiki

Atli Sigurjónsson er kominn í fremstu röð í efstu deild …
Atli Sigurjónsson er kominn í fremstu röð í efstu deild í heild, og líka hjá KR. mbl.is/Eyþór Árnason
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

KR-ingurinn Atli Sigurjónsson náði tveimur stórum áföngum í sama leiknum í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta.

Viktor Karl Einarsson, Kristján Flóki Finnbogason, Hallgrímur Mar Steingrímsson og Gísli Laxdal Unnarsson léku líka allir merkisleiki í umferðinni, Andri Rúnar Bjarnason náði stórum áfanga í markaskori og Haukur Andri Haraldsson skoraði tímamótamark.

Atli lék sinn 250. leik í efstu deild þegar hann kom inn á sem varamaður hjá KR gegn Aftureldingu í sigri Vesturbæjarliðsins, 2:1, í kvöld.

Um leið var þetta hans 200. leikur fyrir KR í efstu deild og hann er fjórði leikmaður félagsins í sögunni sem nær þeim áfanga, á eftir Óskari Erni Haukssyni, Þormóði Egilssyni og Kristjáni Finnbogasyni.

Atli hefur til viðbótar leikið 33 leiki fyrir Breiðablik og 17 fyrir Þór í efstu deild. Hann er 24. leikmaðurinn í sögu efstu deildar karla sem nær að spila 250 leiki.

Viktor Karl Einarsson - 200 deildaleikir.
Viktor Karl Einarsson - 200 deildaleikir. mbl.is/Hákon Pálsson

Viktor Karl Einarsson úr Breiðabliki lék sinn 200. deildaleik á ferlinum þegar Blikar töpuðu 2:1 fyrir Val. Af þeim eru 139 fyrir Breiðablik, 16 fyrir Värnamo í sænsku B-deildinni og 45 fyrir Jong AZ Alkmaar í hollensku B- og C-deildunum.

Hallgrímur Mar Steingrímsson - 200 leikir fyrir KA í efstu …
Hallgrímur Mar Steingrímsson - 200 leikir fyrir KA í efstu deild. mbl.is/Birta Margrét

Hallgrímur Mar Steingrímsson varð fyrstur í sögu KA til að spila 200 leiki í efstu deild þegar Akureyrarliðið vann ÍBV 1:0. Hann hefur átt leikjamet félagsins í deildinni í nokkur ár og hefur samtals spilað 368 deildaleiki á ferlinum.

Kristján Flóki Finnbogason - 200 deildaleikir.
Kristján Flóki Finnbogason - 200 deildaleikir. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Kristján Flóki Finnbogason framherji FH lék sinn 200. deildaleik þegar Hafnarfjarðarliðið vann dramatískan sigur á ÍA, 3:2. Þar af eru 74 leikir fyrir FH og 78 fyrir KR í efstu deild, 36 leikir fyrir Start í tveimur efstu deildum Noregs og 12 leikir fyrir Brommapojkarna í sænsku úrvalsdeildinni.

Gísli Laxdal Unnarsson sóknarmaður ÍA lék sinn 100. leik í efstu deild gegn FH. Þar af eru 83 fyrir ÍA og 17 fyrir Val.

Andri Rúnar Bjarnason - 50 mörk í efstu deild.
Andri Rúnar Bjarnason - 50 mörk í efstu deild. mbl.is/Eyþór Árnason

Andri Rúnar Bjarnason skoraði sitt 50. mark í efstu deild á Íslandi þegar Stjarnan vann Víking 4:2 og hann náði því í sínum 122. leik. Þar af eru 7 fyrir Stjörnuna, 8 fyrir Vestra, 4 fyrir Val 10 fyrir ÍBV, 19 fyrir Grindavík og 2 fyrir Víking R.

Haukur Andri Haraldsson skoraði sögulegt mark fyrir ÍA þegar liðið tapaði 3:2 fyrir FH. Hann gerði fyrsta mark leiksins sem var 1.900. mark Skagamanna í efstu deild karla.

Eiður Gauti Sæbjörnsson skoraði sitt 10. mark á tímabilinu, sigurmark KR gegn Aftureldingu, og er næstmarkahæstur í deildinni. Þessir hafa skorað flest mörk:

17 Patrick Pedersen, Val
10 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
9 Vuk Oskar Dimitrijevic, Fram
8 Aron Sigurðarson, KR
8 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
8 Tobias Thomsen, Breiðabliki
8 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
7 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
7 Benjamin Stokke, Aftureldingu
7 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
6 Hrannar Snær Magnússon, Aftureldingu
6 Jóhannes Kristinn Bjarnason, KR
6 Nikolaj Hansen, Víkingi
6 Viktor Jónsson, ÍA

