Blikar völtuðu yfir Fram (myndskeið)

Breiðablik vann stórsigur gegn Fram, 6:1, í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í Úlfarsárdalnum á fimmtudaginn var.
Breiðablik er áfram á toppnum með 34 stig en Fram situr í sjöunda sæti með 15 stig.
Birta Georgsdóttir skoraði tvö mörk og Samantha Smith, Edith Kristín Kristjánsdóttir, Kristín Dís Árnadóttir og Líf Joostdóttir van Bemmel skoruðu eitt mark hvor.
Mark Framara skoraði Lily Anna Farkas á 48. mínútu þegar hún minnkaði muninn í 2:1.
Hægt er að sjá mörkin og svipmyndir úr leiknum á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan.