Dýrmætur sigur Vals á Akureyri (myndskeið)

Jasmín Erla Ingadóttir með boltann. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Valur vann dýrmætan sigur gegn Þór/KA í 12. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Akureyri síðastliðinn fimmtudag.

Úrslitin þýða að Þór/KA og Valur eru jöfn að stigum, með 18 stig í fjórða og fimmta sæti.

Valur tók forystuna á 71. mínútu eftir mark frá Jordyn Rhodes. Á 79. mínútu jafnaði Sandra María Jessen fyrir heimakonur með marki af vítapunktinum.

Aðeins þremur mínútum síðar náði Valur aftur forystunni eftir mark frá Ragnheiði Þórunni Jónsdóttur úr vítaspyrnu. 

Hægt er að sjá mörkin og svipmyndir á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan.



