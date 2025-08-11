Fékk rautt fyrir hártog (myndskeið)

Þróttur Reykjavík hafði betur gegn Víkingi úr Reykjavík, 2:1, í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í Laugardalnum á föstudaginn var.
Þróttur er í þriðja sæti með 28 stig en Víkingur er í næstneðsta sæti með tíu stig.
Hinar bandarísku Katie Cousins og Kayla Rollins skoruðu mörk Þróttara sem voru með 2:0-forystu í hálfleik.
Ashley Jordan Clark, sem er einnig frá Bandaríkjunum, minnkaði muninn fyrir Víking snemma í síðari hálfleik.
Á 73. mínútu fékk Sóley María Steinarsdóttir rautt spjald fyrir að toga í hárið á Lindu Líf Boama.
Mörkin og svipmyndir má finna á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan.