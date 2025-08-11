Félagaskiptin í íslenska fótboltanum: Karlar

Opnað var fyrir félagaskiptin í íslenska fótboltanum í dag, fimmtudaginn 17. júlí, og íslensku félögin í Bestu deild og 1. deild karla geta fengið til sín leikmenn til 13. ágúst.
Mbl.is fylgist að vanda með öllum breytingum á liðum í þessum tveimur deildum og þessi frétt er uppfærð jafnt og þétt eftir því sem félagaskiptin eru staðfest.
Hér má sjá öll staðfest félagaskipti í Bestu deild karla og 1. deild karla (Lengjudeildinni). Fyrst nýjustu skiptin og síðan alla leikmenn sem hafa komið og farið frá hverju liði fyrir sig frá því síðasta félagaskiptaglugga var lokað í vor. Dagsetning segir til um hvenær viðkomandi er löglegur með nýju liði.
Helstu félagaskiptin síðustu daga:
12.8. Viktor Elmar Gautason, Breiðablik - Keflavík
9.8. Galdur Guðmundsson, Horsens - KR
7.8. Kári Gautason, KA - HK (lán)
5.8. Johannes Selvén, Utsikten - Vestri
4.8. Alexander Máni Guðjónsson, Stjarnan - Midtjylland
4.8. Tómas Bent Magnússon, Valur - Hearts
2.8. Eiður Jack Erlingsson, Þróttur R. - ÍBV
1.8. Orri Hrafn Kjartansson, Valur - KR
1.8. Arnar Freyr Ólafsson, HK - KR
31.7. Jóhannes Kristinn Bjarnason, KR - Kolding
30.7. Terry Lartey-Sanniez, NEC Nijmegen - Grindavík
29.7. Ali Al-Mosawe, Víkingur R. - Njarðvík (lán)
29.7. Gils Gíslason, FH - ÍR (lán)
29.7. Óliver Elís Hlynsson, Fram - ÍR (lán)
28.7. Manuel Gavilán, Njarðvík - Grindavík (lán)
28.7. Jovan Mitrovic, ÍBV - Smederevo
27.7. Ágúst Eðvald Hlynsson, AB - Vestri
26.7. Gabríel Aron Sævarsson, Breiðablik - ÍR (lán)
26.7. Aron Bjarki Jósepsson, KV - Völsungur
26.7. Elvis Bwomono, St. Mirren - ÍBV
26.7. Birgir Steinn Styrmisson, KV - KR (úr láni)
26.7. Jón Arnar Sigurðsson, Leiknir R. - KR (úr láni)
25.7. Adam Örn Arnarson, Fram - Leiknir R.
25.7. Ísak Aron Ómarsson, Ægir - ÍR (var í láni frá HK)
25.7. Andri Freyr Jónasson, Afturelding - Grótta (lán)
25.7. Axel Freyr Ívarsson, Fjölnir - Kári (lán)
25.7. Manuel Gavilán, Toledo - Njarðvík
24.7. Sölvi Snær Ásgeirsson, Grindavík - LASK Linz
24.7. Jón Kristinn Ingason, Þróttur V. - Fjölnir (lán)
24.7. Sergio Parla, Pozuelo - Völsungur
23.7. Valur Þór Hákonarson, Keflavík - Víðir (lán)
23.7. Birnir Breki Burknason, HK - ÍA
23.7. Luc-Martin Kassi, Degerfors - Afturelding
23.7. Kristoffer Grauberg, Vestri - Jönköping
22.7. Oliver Stefánsson, ÍA - Tychy
22.7. Jakob Gunnar Sigurðsson, KR - Lyngby (lán)
22.7. Reynir Haraldsson, Fjölnir - ÍR
Félagaskiptin hjá hverju félagi fyrir sig eru sem hér segir. Þar sem dagsetningu vantar er ekki búið að ganga formlega frá félagaskiptunum.
VÍKINGUR R.
Þjálfari: Sölvi Geir Ottesen.
Staðan 17. júlí: 1. sæti.
Komnir:
19.7. Daði Berg Jónsson frá Vestra (úr láni)
19.7. Óskar Borgþórsson frá Sogndal (Noregi)
Farnir:
29.7. Ali Al-Mosawe í Njarðvík (lán)
27.6. Þorri Heiðar Bergmann í ÍBV
VALUR
Þjálfari: Srdjan Tufegdzic.
Staðan 17. júlí: 2. sæti.
Komnir:
Engir
Farnir:
4.8. Tómas Bent Magnússon í Hearts (Skotlandi)
1.8. Þórður Sveinn Einarsson í Gróttu (lán)
1.8. Orri Hrafn Kjartansson í KR
BREIÐABLIK
Þjálfari: Halldór Árnason
Staðan 17. júlí: 3. sæti.
Komnir:
19.7. Gabríel Aron Sævarsson frá Keflavík
18.7. Damir Muminovic frá DPMM (Brúnei)
Farnir:
12.8. Viktor Elmar Gautason í Keflavík
26.7. Gabríel Aron Sævarsson í ÍR (lán)
28.6. Daniel Obbekjær í NSÍ Runavík (Færeyjum)
FRAM
Þjálfari: Rúnar Kristinsson.
Staðan 17. júlí: 4. sæti.
Komnir:
Engir
Farnir:
29.7. Óliver Elís Hlynsson í ÍR (lán)
25.7. Adam Örn Arnarson í Leikni R.
STJARNAN
Þjálfari: Jökull Elísabetarson.
Staðan 17. júlí: 5. sæti.
Komnir:
19.7. Steven Caulker frá Ankara Keciörengücü (Tyrklandi)
Farnir:
4.8. Alexander Máni Guðjónsson í Midtjylland (Danmörku) (lán)
1.8. Gísli Snær Weywadt Gíslason í KFG (lán)
11.7. Kjartan Már Kjartansson í Aberdeen (Skotlandi)
VESTRI
Þjálfari: Davíð Smári Lamude.
Staðan 17. júlí: 6. sæti.
Komnir:
5.8. Johannes Selvén frá Utsikten (Svíþjóð)
27.7. Ágúst Eðvald Hlynsson frá AB (Danmörku)
18.7. Benedikt Jóhann Snædal frá Herði (úr láni)
Farnir:
23.7. Kristoffer Grauberg til Jönköping (Svíþjóð)
19.7. Daði Berg Jónsson í Víking R. (úr láni)
FH
Þjálfari: Heimir Guðjónsson.
Staðan 17. júlí: 7. sæti.
Komnir:
Engir
Farnir:
29.7. Gils Gíslason í ÍR (lán)
AFTURELDING
Þjálfari: Magnús Már Einarsson.
Staðan 17. júlí: 8. sæti.
Komnir:
23.7. Luc-Martin Kassi frá Degerfors (Svíþjóð)
Farnir:
25.7. Andri Freyr Jónasson í Gróttu (lán)
ÍBV
Þjálfari: Þorlákur Árnason.
Staðan 17. júlí: 9. sæti.
Komnir:
2.8. Eiður Jack Erlingsson frá Þrótti R.
26.7. Elvis Bwomono frá St. Mirren (Skotlandi)
27.6. Þorri Heiðar Bergmann frá Víkingi R.
Farnir:
28.7. Jovan Mitrovic í Smederevo (Serbíu)
KR
Þjálfari: Óskar Hrafn Þorvaldsson.
Staðan 17. júlí: 10. sæti.
Komnir:
9.8. Galdur Guðmundsson frá Horsens (Danmörku)
1.8. Orri Hrafn Kjartansson frá Val
1.8. Arnar Freyr Ólafsson frá HK
26.7. Jón Arnar Sigurðsson frá Leikni R. (úr láni)
19.7. Amin Cosic frá Njarðvík
18.7. Jakob Gunnar Sigurðsson frá Þrótti R. (úr láni)
Farnir:
31.7. Jóhannes Kristinn Bjarnason í Kolding (Danmörku)
22.7. Jakob Gunnar Sigurðsson í Lyngby (Danmörku) (lán)
18.7. Hrafn Tómasson í Þrótt R. (lán)
16.7. Birgir Steinn Styrmisson í KV (lán - kom aftur 26.7.)
ÍA
Þjálfari: Lárus Orri Sigurðsson.
Staðan 17. júlí: 11. sæti.
Komnir:
23.7. Birnir Breki Burknason frá HK
18.7. Jonas Gemmer frá Hvidovre (Danmörku)
Farnir:
22.7. Oliver Stefánsson í Tychy (Póllandi)
KA
Þjálfari: Hallgrímur Jónasson.
Staðan 17. júlí: 12. sæti.
Komnir:
19.7. Birnir Snær Ingason frá Halmstad (Svíþjóð)
Farnir:
7.8. Kári Gautason í HK (lán)
18.7. Dagbjartur Búi Davíðsson í Þór (lán)
ÍR
Þjálfari: Jóhann Birnir Guðmundsson.
Staðan 17. júlí: 1. sæti.
Komnir:
29.7. Gils Gíslason frá FH (lán)
29.7. Óliver Elís Hlynsson frá Fram (lán)
26.7. Gabríel Aron Sævarsson frá Breiðabliki (lán)
25.7. Ísak Aron Ómarsson frá HK (var í láni hjá Ægi)
22.7. Reynir Haraldsson frá Fjölni
17.7. Ívan Óli Santos frá Gróttu
Farnir:
1.8. Ísak Daði Ívarsson í KFK
1.8. Sigurður Orri Ingimarsson í Reyni S. (lán)
NJARÐVÍK
Þjálfari: Gunnar Heiðar Þorvaldsson.
Staðan 17. júlí: 2. sæti.
Komnir:
1.8. Daði Fannar Reinhardsson frá Árbæ (úr láni)
29.7. Ali Al-Mosawe frá Víkingi R. (lán)
25.7. Manuel Gavilán frá Toledo (Spáni) (lánaður í Grindavík 28.7.)
18.7. Thomas Boakye frá Halmstad (Svíþjóð)
Farnir:
1.8. Bartosz Matoga í Reyni S. (lán)
24.7. Erlendur Guðnason í Víði (lán)
19.7. Amin Cosic í KR
HK
Þjálfari: Hermann Hreiðarsson.
Staðan 17. júlí: 3. sæti.
Komnir:
7.8. Kári Gautason frá KA (lán)
18.7. Bart Kooistra frá Harkemase Boys (Hollandi)
Farnir:
1.8. Arnar Freyr Ólafsson í KR
23.7. Birnir Breki Burknason í ÍA
18.7. Rúrik Gunnarsson í Grindavík (lán)
ÞRÓTTUR R.
Þjálfari: Sigurvin Ólafsson.
Staðan 17. júlí: 4. sæti.
Komnir:
18.7. Hrafn Tómasson frá KR (lán)
Farnir:
2.8. Eiður Jack Erlingsson í ÍBV
18.7. Jakob Gunnar Sigurðsson í KR (úr láni)
ÞÓR
Þjálfari: Sigurður Heiðar Höskuldsson.
Staðan 17. júlí: 5. sæti.
Komnir:
18.7. Christian Jakobsen frá Hvidovre (Danmörku)
18.7. Dagbjartur Búi Davíðsson frá KA (lán)
Farnir:
25.7. Pétur Orri Arnarson í Völsung (lán)
19.7. Alexander Már Þorláksson í KF
KEFLAVÍK
Þjálfari: Haraldur Freyr Guðmundsson.
Staðan 17. júlí: 6. sæti.
Komnir:
12.8. Viktor Elmar Gautason frá Breiðabliki
Farnir:
23.7. Valur Þór Hákonarson í Víði (lán)
19.7. Gabríel Aron Sævarsson í Breiðablik
GRINDAVÍK
Þjálfari: Haraldur Árni Hróðmarsson.
Staðan 17. júlí: 7. sæti.
Komnir:
30.7. Terry Lartey-Sanniez frá NEC Nijmegen (Hollandi)
28.7. Manuel Gavilán frá Njarðvík (lán)
19.7. Darren Sidoel frá AB (Danmörku)
18.7. Rúrik Gunnarsson frá HK (lán)
3.7. Máni Berg Ellertsson frá Kára
Farnir:
24.7. Sölvi Snær Ásgeirsson í LASK Linz (Austurríki
VÖLSUNGUR
Þjálfari: Aðalsteinn Friðriksson.
Staðan 17. júlí: 8. sæti.
Komnir:
26.7. Pétur Orri Arnarson frá Þór (lán)
26.7. Aron Bjarki Jósepsson frá KV
24.7. Sergio Parla frá Pozuelo (Spáni)
Farnir:
30.7. Davíð Leó Lund í Tindastól (lán)
FYLKIR
Þjálfari: Arnar Grétarsson.
Staðan 17. júlí: 9. sæti.
Komnir:
17.7. Máni Austmann Hilmarsson frá Fjölni
Farnir:
Engir
SELFOSS
Þjálfari: Bjarni Jóhannsson.
Staðan 17. júlí: 10. sæti.
Komnir:
19.7. Jón Daði Böðvarsson frá Burton Albion (Englandi)
Farnir:
17.7. Elvar Orri Sigurbjörnsson í Ægi (lán)
17.7. Guðmundur Stefánsson í Ægi (lán)
FJÖLNIR
Þjálfari: Gunnar Már Guðmundsson.
Staðan 17. júlí: 11. sæti.
Komnir:
24.7. Jón Kristinn Ingason frá Þrótti V. (lán)
19.7. Laurits Nörby frá Hobro (Danmörku)
Farnir:
25.7. Axel Freyr Ívarsson í Kára (lán)
22.7. Reynir Haraldsson í ÍR
17.7. Máni Austmann Hilmarsson í Fylki
LEIKNIR R.
Þjálfari: Ágúst Þór Gylfason.
Staðan 17. júlí: 12. sæti.
Komnir:
25.7. Adam Örn Arnarson frá Fram
Farnir:
26.7. Jón Arnar Sigurðsson í KR (úr láni)