Lárus Orri Sigurðsson þjálfari ÍA var svekktur með tap sinna manna gegn FH í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. ÍA komst 2:0 yfir í leiknum en endaði á að tapa 3:2 þrátt fyrir að Árni Marinó Einarsson markvörður Skagamanna hafi varið tvær vítaspyrnur frá FH.
Lárus Orri hafði þetta að segja um leik Skagamanna í kvöld.
„Ég held að það sem verði okkur að falli er að í stöðunni 2:1 í seinni hálfleik þá föllum við of aftarlega með liðið, höldum boltanum ekki nægilega vel og lendum of mikið undir pressu sem verður þess valdandi að þeir jafna.
Síðan um leið og við fáum á okkur þriðja markið að þá snýst þetta aftur við. Þá förum við að halda boltanum og þeir leggjast alveg niður. Lærdómurinn er þessi að við hefðum átt að bregðast betur við í byrjun seinni hálfleiks.“
Ef við förum á 38. mínútu í stöðunni 2:0 þá koma tvö rauð spjöld þar sem Heimir og Dean fá. Þá er eins og það kvikni í FH-liðinu. Áttir þú von á að FH fengi þennan neista við þetta?
„Ég veit ekkert hvort ég hefði átt von á því eða ekki en í fyrsta lagi þá hefði þetta bara aldrei átt að gerast. Það á auðvitað ekkert að gefa þeim rautt spjald fyrir þetta. Það á bara að segja þeim að hætta þessu kjaftæði og áfram með leikinn.
Þarna fellur fjórði dómarinn og dómaratríóið í gildruna hans Heimis. Heimir er náttúrulega gamall refur í þessu og eina markmið hans með þessu var að reyna sprengja upp liðið sitt með svona skrípaleik.
Fyrst að menn fóru í það að dæma rautt spjald á þetta þá hlýtur aganefndin að skoða þetta svokallaða headbutt hjá Heimi. Heimir hlýtur að fá 3-4 leikja bann fyrir þetta.“
Aftur að leiknum. Þið yfirspilið FH í 35 mínútur og voruð líklegri til að setja þriðja og fjórða markið. Hvað breytist svona mikið í leik ykkar eftir þessi atvik?
„Já, eins og þú segir þá átti þessi leikur að vera búinn í hálfleik. Við áttum að setja þriðja markið og jafnvel fjórða áður en fyrri hálfleik lauk. Það sem breytist er að við erum að éta þá upp úti um allan völl, vinna af þeim boltann í pressunni. Síðan þegar þetta uppnám kemur á leikinn þá fara þeir að negla boltanum bara beint fram og sleppa því alveg að spila.
Þannig þeir sparka boltanum bara alltaf hátt yfir miðjuna á sína fremstu menn og fara bara í svokallaðan fighting, sem er alveg skiljanlegt. Í seinni hálfleik þá heldur þetta áfram og það sem við föllum á þarna er að við föllum of mikið til baka og höldum ekki boltanum. Við erum undir stanslausri pressu sem gat bara endað á einn veg því FH-ingar eru góðir inni í teig því þeir eru stórir, sterkir og klókir strákar þarna frammi hjá þeim.“
Það eru fjögur stig frá botninum upp í næsta lið núna. Næsti leikur hjá ykkur er gegn Víkingum sem hafa ekki unnið í fimm leikjum í röð í bestu deildinni. Hvaða tækifæri sérðu þar?
„Ég sé bara tækifæri á þremur stigum í þeim leik alveg eins og ég sá í þessum. Það eru að ég held 9 leikir og 27 stig eftir í pottinum þannig að þetta er bara rétt að byrja,“ sagði Lárus Orri í samtali við mbl.is.