KR upp úr fallsæti eftir endurkomusigur

KR sigraði Aftureldingu 2:1 á Meistaravöllum í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld.
KR fór upp úr fallsæti með sigrinum og er í tíunda sæti með 20 stig, Afturelding er með jafnmörg stig en er í ellefta sæti vegna markatölu.
Afturelding komst yfir eftir aðeins tíu mínútur en það skoraði Hrannar Snær Magnússon með skalla eftir hornspyrnu. Þetta var sjötta mark hans á tímabilinu.
KR-ingar fengu nóg af færum til að jafna leikinn og þá sérstaklega fyrirliðinn Aron Sigurðsson sem skaut ýmist yfir eða fram hjá. Á 41. mínútu fékk hann að rekja boltann fram og til baka á vítateigslínunni áður en hann kom sér í flott skotfæri en skotið en Jökull varði.
Á 31. mínútu varði Jökull Andrésson skot frá Matthias Præst út í teiginn vinstra megin, þar var Aron mættur en skotið fór í stöngina fjær.
Amin Cosic átti flott skot úr þröngu færi undir lok seinni hálfleiks en aftur varði Jökull vel. Á lokamínútu fyrri hálfleiks skaut Matthias Præst í stöngina og staðan var 1:0 fyrir Aftureldingu í hálfleik.
KR-ingar byrjuðu seinni hálfleik af sama krafti og fyrri endaði og þegar aðeins átta mínútur voru liðnar af seinni hálfleik braut Elmar Kári Enesson Cogic, leikmaður Aftureldingar, Gabríel Hrannar Eyjólfsson niður inn í vítateig. Aron Sigurðarson steig á punktinn og jafnaði metin fyrir KR í 1:1.
Á 65. mínútu skoraði Eiður Gauti Sæbjörnsson sigurmark KR með flugskalla eftir fyrirgjöf frá Aroni.
KR-ingar voru hættulegri eftir markið og Eiður Gauti var nálægt því að skora annað á 81. Mínútu en það tókst ekki og leikurinn endaði 2:1.