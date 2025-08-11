Mögnuð endurkoma FH-inga í fallslagnum

FH tók á móti ÍA í fallbaráttuslag í bestu deild karla í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með 3:2 sigri FH. Eftir leikinn er FH með 22 stig í 7. sæti en ÍA er áfram á botni deildarinnar með 16 stig.
Fyrri hálfleikur bauð upp á hádramatík. Það tók Skagamenn innan við 5 mínútur að skora fyrsta mark leiksins. Það kom eftir hornspyrnu hjá FH. Skagamenn brunuðu í skyndisókn þar sem Gabríel Snær Gunnarsson brunaði upp völlinn á ógnarhraða, gaf boltann á Hauk Andra Haraldsson sem skoraði glæsilegt mark. Staðan 1:0 fyrir ÍA.
Kjartan Kári Halldórsson fékk dauðafæri til að jafna leikinn á 12. mínútu en skalli hans fram hjá markinu. FH sótti í sig veðrið og voru líklegir til að jafna leikinn en hið gagnstæða gerðist.
Skagamenn komust 2:0 yfir þegar Jón Gísli Eyland Gíslason skoraði rétt utan teigs eftir skallabaráttu milli Hlyns Sævars Jónssonar og Böðvars Böðvarssonar. Stuttu síðar þurfti Hlynur að fara af velli vegna meiðsla.
Skagamenn léku á als oddi í kjölfarið og voru líklegir til að bæta við þriðja markinu. Á 24. mínútu átti Rúnar Már Sigurjónsson stórkostlegt skot í innanverða stöngina.
Á 36. mínútu fékk Haukur Andri Haraldsson dauðafæri þegar hann komst einn á móti Mathias Rosenörn í marki FH sem sá við honum og varði.
Á 38. mínútu sauð allt upp úr. Þá lenti Heimi Guðjónssyni þjálfara FH og Dean Martin aðstoðarþjálfara ÍA saman sem endaði með því að þeim var báðum vísað upp í stúku með rautt spjald.
FH minnkaði muninn stuttu síðar þegar Kjartan Kári Halldórsson gaf aukaspyrnu fyrir markið. Við henni tók Ísak Óli Ólafsson sem skaut í ennið á sjálfum sér og þaðan fór boltinn í netið. Staðan 2:1 fyrir ÍA.
Á 45. mínútu fengu FH-ingar vítaspyrnu eftir að Kjartan Kári sendi boltann í höndina á Erik Tobias Sandberg. Kjartan fór sjálfur á vítapunktinn en Árni Marinó Einarsson varði vítaspyrnuna.
Staðan í hálfleik var 2:1 fyrir ÍA í svakalegum fyrri hálfleik.
FH byrjaði seinni hálfleikinn af miklum krafti og strax á 51. mínútu sólaði Baldur Kári Helgason varnarmann ÍA upp úr skónum og átti stórkostlegt skot sem Árni Marinó varði stórglæsilega í horn.
FH fékk annað víti á 52. mínútu leiksins. Í þetta skiptið fór Björn Daníel Sverrisson á vítapunktinn og aftur varði Árni Marinó Einarsson vítaskot FH. Skelfilega tekið víti hjá Birni Daníel.
Jöfnunarmark FH kom á 59. mínútu þegar Sigurður Bjartur Hallsson lyfti boltanum hátt yfir Árna Marinó í markinu og skoraði eftir sendingu frá Kjartani Kára. Staðan jöfn 2:2.
Skagamenn fengu dauðafæri á 67. mínútu þegar Gísli Laxdal setti boltann hátt yfir markið þegar hann var einn á móti Mathias sem var langt út úr marki FH.
FH-ingar voru ekki hættir. Á 70. mínútu leiksins skoraði Sigurður Bjartur Hallsson annað mark sitt eftir frábæra sendingu frá Böðvari Böðvarssyni. Sigurður tók boltann á brjóstkassann og skaut fallegu skoti í markið. Staðan 3:2 fyrir FH.
Eftir þetta hófust þungar sóknir Skagamanna og voru Hafnfirðingar oft og tíðum í algjörri nauðvörn. Skagamenn reyndu hvað þeir gátu til að jafna leikinn sem endaði engu að síður með sigri FH.