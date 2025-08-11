„Ég er þakklátur Sigurði Bjarti sérstaklega sem tók liðið á bakið og kláraði þennan leik fyrir okkur. Hann var gjörsamlega geggjaður,“ sagði Björn Daníel Sverrisson fyrirliði FH strax eftir dramatískan sigur á ÍA í bestu deild karla í kvöld.
Spurður nánar út í leikinn sagði Björn Daníel þetta:
„Þrátt fyrir að bæði ég og Kjartan höfum klikkað á vítum þá leið mér alltaf eins og við værum að fara jafna þennan leik. Síðustu 7-8 mínúturnar í fyrri hálfleik og nánast allan seinni hálfleik fannst mér við vera með öll völd á vellinum.
Fyrstu 35 mínúturnar í leiknum gátum við hins vegar gjörsamlega ekkert í leiknum og vorum algjörlega ömurlegir. En þetta var frábær sigur og ég er þakklátur Sigurði Bjarti fyrir hans framlag í þessum leik.“
Þið klikkið á tveimur vítaspyrnum í leiknum áður en þið jafnið. Hafði það engin áhrif á sjálfstraustið í liðinu?
„Nei, mér fannst það ekki. Ég sagði Kjartani að taka seinna vítið þrátt fyrir að hafa klikkað á fyrra vítinu. Við stöndum allir við bakið á hvor öðrum í svona stöðum. Ég er reyndar alveg brjálaður út í Árna Marinó að skutla sér ekki,“ sagði Björn Daníel hlæjandi og hélt síðan áfram:
„Ég bjóst alltaf við því að hann myndi skutla sér í vítinu. Svona er þetta og við bökkuðum hvorn annan upp og það er það sem þurfti í kvöld. Frábær liðssigur í kvöld. Síðan var Heimir masterclass að láta reka sig út af þarna og kveikja í okkur.“
Það má með sanni segja að það hafi kviknað í FH-liðinu eftir að Heimir fékk rauða spjaldið. Var það neistinn sem FH þurfti í leiknum?
„Við vissum að gamli væri brjálaður yfir frammistöðunni. Ég sá hann glotta þegar hann fékk rauða spjaldið,“ sagði Björn Daníel í kaldhæðni og hélt síðan áfram: „Ég held að þetta hafi nú samt ekki verið viljandi hjá honum. En það þurfti nú ekki mikið til að kveikja í okkur því við vorum hálfdauðir þarna inni á vellinum fyrstu 35 mínúturnar og heppnir að vera ekki meira undir.“
FH stekkur upp í 7. sætið með þessum sigri og næsta sæti fyrir ofan er efri hluti deildarinnar sem hlýtur þá að vera markmiðið, ekki satt?
„Jú klárlega, þetta er frammistaða sem við þurfum að byggja ofan á og næsti leikur er úti á móti Breiðabliki. Við þurfum að skoða þennan leik og finna út hvað það er sem fær okkur til að tikka. En þessi deild er svakaleg og þú mátt ekki tapa leik því þá ertu kominn í fallbaráttu og með einum sigri ertu farinn að keppast um efri hlutann. En núna förum við bara í síðustu leiki mótsins til að vinna þá.“
Heimir er núna á leiðinni í bann. Er þá lykillinn að næsta sigri að Kjartan Henry láti reka sig út af?
„Nei, nei. Við þurfum að hafa einhvern á hliðarlínunni. En gaman fyrir Kjarra að fá að stýra liðinu og flott hjá Heimi að setja hann í smá próf til að stýra liðinu á meðan hann er í banni,“ sagði Björn Daníel í samtali við mbl.is stuttu áður en hann hljóp inn í klefa að fagna sigrinum.