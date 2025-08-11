„Þetta var klassíkur KR-leikur, þeir með boltann og bara ógeðslega góðir,“ sagði Oliver Sigurjónsson, leikmaður Aftureldingar, eftir 2:1-tap gegn KR á útivelli í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld.
„Við bjuggumst kannski við því að leikurinn yrði svona. Leikurinn var allt í lagi hjá okkur í fyrri hálfleik fyrir utan lokinn þegar þeir herjuðu á okkur, það var ekki nógu gott. Svo bara refsa þeir okkur grimmilega og við vorum bara ekki nógu góðir í dag,“ sagði Oliver í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, þjálfaði Oliver þegar þeir voru í Breiðablik og hann þekkir því kerfið þeirra mjög vel.
„Jú, mér finnst ég þekkja þetta nokkuð vel. Uppleggið hjá okkur var fínt, það hefur virkað ágætlega fyrir flest lið í deildinni að ná stigum af KR á þennan hátt sem við spiluðum en núna eru þeir orðnir reyndari í þessu og komið meira flæði í leikinn þeirra.
Þeir eru komnir með betri leikmenn einn á einn og þá verður þetta erfiðara, þeir voru með frábær hornhlaup og við náðum ekki að loka á þau og ekki vinstri hliðina sem er mjög sterk hjá þeim. Ég tel að þjálfarinn okkar hafi lagt þetta vel upp miðað við gæðin okkar á móti gæðunum þeirra.“
Afturelding var 1:0 yfir í hálfleik en mark frá KR lá í loftinu.
„Auðvitað er maður með von þegar maður er að vinna og maður er alltaf með von þó að þeir séu að herja á mann og við fengum alveg fínar stöður þótt leikurinn væri með KR. Þeir eru bara fáránlega góðir og lið eins og Víkingur og Valur eru að falla niður á móti þeim en þeir ná að refsa þeim betur en við náðum að gera í dag.“
Afturelding er í fallsæti með 20 stig, jafnmörg og KR er með í öruggu sæti fyrir ofan þá, og Oliver hefur ekki áhyggjur af þeirra stöðu.
„Nei, nei, ekkert stress. Við erum búnir að eiga mjög góða frammistöðu í síðustu fimm leikjum fyrir utan þennan leik, það var til dæmis á móti Víking og Breiðablik en því miður erum við ekki að ná að skora fleiri mörk en hinir.
Frammistaðan er fín svo ég hef ekki áhyggjur af því. Um leið og við náum skriðþunga, sem KR náði í leiknum, og náum að drepa leikina og loka leikjunum sem við höfum ekki náð í síðustu sex, sjö leiki. Ef það kemur núna í lok tímabils þá verðum við í fínum málum.“
Oliver hefur verið í toppbaráttu allt sitt líf, hefur tvisvar sinnum orðið Íslandsmeistari og einu sinni bikarmeistari og er óvanur fallbaráttu.
„Þetta er allt öðruvísi en þetta er frábær reynsla fyrir mig. Ég er búinn að vera eiginlega í toppbaráttu allt mitt líf, alla yngriflokka líka og það er ótrúlega áhugavert og merkilegt fyrir mig að vera í svona aðstæðum en mér finnst þetta gaman og lærdómsríkt.
Ég fæ að upplifa öðruvísi undirbúning fyrir leiki, í Breiðablik og líka þegar ég var úti þá var alltaf hugsað bara um sjálfan sig og rosa lítið um andstæðinginn en núna er verið að blanda því.
Maggi (Magnús Már Einarsson) og hinir sem undirbúa leikina gera það mjög vel og mér finnst frábært fyrir mig að fá að læra þennan enda líka. Það er ótrúlega gaman að fá að vera í mótlætinu og njóta þess.
Það sýnir úr hverju menn eru gerðir og mér finnst áhugavert að sjá KR-ingana og Óskar, ég hef mikla reynslu af honum, hvernig hann er í mótlæti, mér finnst það aðdáunarvert og ber ótrúlega mikla virðingu fyrir því.
Við í Aftureldingu þurfum að njóta þess að vera í mótlætinu og stíga upp, ekki vera litlir, þá förum við beint niður, þegar við erum stórir og við sjálfir þá hef ég fulla trú á því að við fáum fullt af stigum og höldum okkur uppi.“