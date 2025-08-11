„Það er ógeðslega vel gert hjá okkur að stíga upp eftir að við fengum markið á okkur og spila þennan leik svona vel, ég er mjög ánægður með liðið, “ sagði Júlíus Mar Júlíusson, leikmaður KR, eftir 2:1-sigur gegn Aftureldingu í Bestu deild karla í knattspyrnu í dag.
KR lenti 1:0 undir snemma leiks en kom til baka og vann 2:1 að lokum.
„Það er geggjað að fá sigur og bara tímabært myndi ég segja. Þetta var frábær frammistaða í dag fyrir utan þessa einu hornspyrnu þarna í byrjun, annars áttum við þennan leik alveg frá upphafi,“ sagði Júlíus í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
KR var í fallsæti og hafði aðeins fengið eitt stig úr síðustu fjórum leikjum liðsins. Afturelding er einnig í botnbaráttu og því mikið undir í dag.
„Það var alveg smá pressa en það er fínt að fá pressu og setja menn aðeins á tærnar. Þetta var gott svar hjá okkur í dag og við höldum áfram.“
KR er með 20 stig í tíunda sæti, jafn mörg stig og Afturelding sem er í fallsæti.
„Við þurfum bara að horfast í augu við það að við erum í fallbaráttu og gera okkar besta. KR á að vera á toppnum og við ætlum að koma klúbbnum þangað, þar sem hann á heima.“
Þetta er fyrsta tímabil hans með liðinu en hann kom til KR frá Fjölni í október í fyrra.
„Þetta er búið að vera ógeðslega gaman og lærdómsríkt, þetta hefur verið upp og niður og allur pakkinn sem er bara geggjað.“
Óskar Hrafn Þorvaldsson setur mikla ábyrgð á miðverði í því kerfi sem hann spilar en Júlíusi finnst það skemmtileg áskorun.
„Þetta er ógeðslega gaman og krefjandi, það er gaman að fá þessa áskorun og verða betri leikmaður. Að vera í þessum stöðum gerir mann að betri leikmanni.“