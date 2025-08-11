Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.8.2025 | 20:03 | Uppfært 20:21

Tveir þjálfarar sáu rautt í Kaplakrika

Heimir Guðjónsson fékk rautt spjald.
Heimir Guðjónsson fékk rautt spjald. mbl.is/Ólafur Árdal

Þegar þessi frétt er skrifuð er staðan í leik FH og ÍA í Bestu deild karla í fótbolta 2:1, ÍA í vil.

FH - ÍA, staðan er 1:2
Undir lok fyrri hálfleiks dró til tíðinda en þá fengu þeir Heimir Guðjónsson aðalþjálfari FH og Dean Martin aðstoðarþjálfari ÍA báðir að líta beint rautt spjald.

Heimir var ósáttur við framferði Martins á bekknum og hófst rifrildi í kjölfarið og settu þeir enni í enni, áður en Lárus Orri Sigurðsson aðalþjálfari ÍA skarst í leikinn.

Helga Mikael Jónassyni dómara leiksins var ekki skemmt og rak þá Heimi og Martin af velli með rautt spjald.

