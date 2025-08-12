Augljóst fyrir þá sem voru að horfa

Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þórs/KA var að vonum svekktur með 5:3 tap gegn FH í bestu deild kvenna í kvöld eftir að liðið hafði komist yfir 2:1 og farið inn í hálfleikinn með 3:3 jafntefli. Hann hafði þetta að segja þegar mbl.is spurði hann hvað hafi farið úrskeiðis í seinni hálfleik hjá hans liði.
„Ég er ánægður með liðið mitt í dag og það var vilji í þessu og trú. En við erum bara að glíma við ákveðna hluti og það er augljóst hvað er í gangi. Því miður þá nýtti FH sér það.“
Getur þú farið nánar yfir það með okkur hvaða hlutir það eru?
„Ég held það sé bara augljóst fyrir þá sem eru að horfa á leikinn hvaða hlutir það eru. Við erum að fá á okkur 5 mörk í jöfnum leik.“
Ertu þá að tala um markvörsluna eða eitthvað annað?
„Nei, við erum með mjög góðan markvörð en það er liðið sem fær á sig mark. Ekki bara markvörðurinn eða varnarmaður. Ég skal taka á mig þetta fimmta mark með því að fækka í vörninni hérna í lokin niður í nánast ekki neitt. Þegar við getum ekki sett pressu á boltamanninn úti á vellinum þá er auðvelt að lauma boltanum í gegnum okkur, yfir okkur og aftur fyrir okkur.
Við búum til 2-3 mörk fyrir FH hérna í kvöld og þá er ég ekki að taka neitt af FH sem er vel spilandi lið og til hamingju FH með góðan sigur sem er betra lið en við núna, það er augljóst.“
Þið eruð áfram í fjórða sætinu þrátt fyrir þetta tap. Þið munuð samt halda ykkur í efri hlutanum þrátt fyrir allt, ekki satt?
„Við erum ekki í fjórða sætinu ef við erum að fá mínús tvo í dag. En við erum bara í þeirri stöðu núna að við þurfum að hugsa um einn leik í einu og laga það sem þarf að laga. En allir sem eru að fylgjast með þessu eru auðvitað meðvitaðir um það að við þurfum ekki að horfa upp fyrir okkur heldur niður fyrir okkur.“
Þú talar svolítið í getgátum. Ertu að reyna að segja mér að þú sért óánægður með liðsheildina í liðinu?
„Nei, mér finnst hún góð. Við erum bara svo miklir klaufar að það er svona yngri flokka keimur af því sem við erum að gera illa. Það er bara að kosta okkur í hverjum einasta leik og þessu verður að linna ef við ætlum að láta taka okkur alvarlega.“
Ertu með lausnina á þessu vandamáli?
„Nei, þá værum við búin að laga þetta. Sum atriði eru bara þannig að þetta er ekki bara on eða off takki. Þetta er bara vinna og það þarf að vera með gott hugarfar. Mér fannst liðið mitt koma vel stemmt til leiks í dag. Við erum á móti orkumesta liði landsins á þeirra heimavelli. Þeim leið vel á þessum velli í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem við förum á gras í sumar en það skiptir ekki máli.
Vandamálið okkar er bara það að við erum pínulítið eins og breiski einstaklingurinn sem gerir eitthvað gott og er síðan fljótur að sópa undan sér fótunum þegar vel gengur í smá stund og eyðileggur þá fyrir sjálfum sér. Það er það sem við vorum í dag,“ sagði Jóhann Kristinn í samtali við mbl.is.