Best í tólftu umferðinni

Birta Georgsdóttir var besti leikmaðurinn í 12. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Hún skoraði tvö mörk með stuttu millibili í síðari hálfleik fyrir Breiðablik þegar liðið vann stórsigur á Fram, 6:1, í Úlfarsárdal og hélt þannig áfram að bæta ótrúlega markatölu Blika, sem er 52:9 eftir 13 leiki. Fékk hún tvö M fyrir frammistöðu sína.
Birta er 22 ára sóknarmaður sem ólst upp hjá Stjörnunni en skipti til FH fyrir tímabilið 2018 og hóf þar meistaraflokksferilinn aðeins 15 ára gömul. Hún fór aftur til Stjörnunnar tímabilið á eftir en skipti á ný til FH um mitt sumar 2019. Leiðin lá svo til Breiðabliks fyrir tímabilið 2021.
