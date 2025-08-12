Fyrsti sigur FHL

FHL vann sinn fyrsta sigur og náði í sín fyrstu stig á tímabilinu í Bestu deild kvenna í fótbolta er liðið sigraði Fram, 3:2, í nýliðaslag í Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði í 13. umferðinni í kvöld.
Þrátt fyrir úrslitin er FHL í botnsætinu með þrjú stig og tíu stigum frá öruggu sæti. Fram er í sjöunda sæti með 15 stig.
Staðan var 1:0 í hálfleik og komu seinustu fjögur undir lok leiksins.
FHL var með öll völd á vellinum í fyrri hálfleik og náðu að skora á 14. mínútu þegar Björg Gunnlaugsdóttir kom upp hægri vænginn með boltann og rann honum fyrir markið þar sem Calliste Brookshire var ein á auðum sjó og rann boltanum í markið og staðan orðin 1:0.
Gestakonur komu mun betri inn í seinni hálfleik og voru líklegri að jafna og fengu nokkur tækifæri til. Það var ekki fyrr en á 85. mínútu þegar Calliste keyrði inn á teiginn og átti skot sem fór af varnarmanni og hrökk fyrir Alexiu Marin sem á þrumufleyg í markið og staðan orðin 2:0.
Fram náði að minnka muninn á 4. mínútu í uppbótartíma þegar aukaspyrna kom fyrir markið og Murielle Tiernan átti skalla sem Embla Fönn Jónsdóttir varði beint í fætur Öldu Ólafsdóttir sem kláraði í autt netið.
FHL skoraði svo þriðja markið á 9. mínútu í uppbótartíma þegar Marie Taylor Hamlett skoraði eftir tvær tilraunir og frábæran einleik.
Fram hætti ekki og náði að setja inn sitt annað mark á 10. mínútu í uppbótartíma þegar Alda tók skot beint í varnarmann FHL og í netið. Eftir alvöru markaveislu í lok leiksins náði FHL að innsigla sinn fyrsta sigur í efstu deild.