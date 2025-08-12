Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.8.2025 | 20:02

Fyrsti sigur FHL

Alda Ólafsdóttir skoraði í fyrri leik liðanna á tímabilinu.
Alda Ólafsdóttir skoraði í fyrri leik liðanna á tímabilinu. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Eyþór Breki Sigurðsson

sport@mbl.is

FHL vann sinn fyrsta sigur og náði í sín fyrstu stig á tímabilinu í Bestu deild kvenna í fótbolta er liðið sigraði Fram, 3:2, í nýliðaslag í Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði í 13. umferðinni í kvöld. 

Þrátt fyrir úrslitin er FHL í botnsætinu með þrjú stig og tíu stigum frá öruggu sæti. Fram er í sjöunda sæti með 15 stig. 

Staðan var 1:0 í hálfleik og komu seinustu fjögur undir lok leiksins. 

FHL var með öll völd á vellinum í fyrri hálfleik og náðu að skora á 14. mínútu þegar Björg Gunnlaugsdóttir kom upp hægri vænginn með boltann og rann honum fyrir markið þar sem Calliste Brookshire var ein á auðum sjó og rann boltanum í markið og staðan orðin 1:0.

Gestakonur komu mun betri inn í seinni hálfleik og voru líklegri að jafna og fengu nokkur tækifæri til. Það var ekki fyrr en á 85. mínútu þegar Calliste keyrði inn á teiginn og átti skot sem fór af varnarmanni og hrökk fyrir Alexiu Marin sem á þrumufleyg í markið og staðan orðin 2:0. 

Fram náði að minnka muninn á 4. mínútu í uppbótartíma þegar aukaspyrna kom fyrir markið og Murielle Tiernan átti skalla sem Embla Fönn Jónsdóttir varði beint í fætur Öldu Ólafsdóttir sem kláraði í autt netið. 

FHL skoraði svo þriðja markið á 9. mínútu í uppbótartíma þegar Marie Taylor Hamlett skoraði eftir tvær tilraunir og frábæran einleik. 

Fram hætti ekki og náði að setja inn sitt annað mark á 10. mínútu í uppbótartíma þegar Alda tók skot beint í varnarmann FHL og í netið. Eftir alvöru markaveislu í lok leiksins náði FHL að innsigla sinn fyrsta sigur í efstu deild. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Víkingur R. 2:4 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Breiðablik vinnur góðan en torsóttan sigur í Víkinni.
FH 5:3 Þór/KA opna
90. mín. Ingibjörg Magnúsdóttir (FH) skorar 5:3. Ingibjörg keyrir upp völlinn, skiptir yfir á visntri fótinn og skorar af öryggi eftir sendingu frá Valgerði Ósk Valsdóttur.

Leiklýsing

FHL 3:2 Fram opna loka
90. mín. Dominiqe Bond-Flasza (Fram) fær gult spjald
mbl.is
Fleira áhugavert
Handtóku „hættulegan“ mann: Ekkert vopn í bílnum Vilja flytja Gunnfaxa aftur af Sólheimasandi Ryðja burt helstu hindrun virkjunar „Birtingarmynd efnahagslegrar stöðnunar“
Fleira áhugavert
Hafþór bjargaði litlu systur frá drukknun Óvissan óþægileg: Mánaðarbið eftir niðurstöðu Íslendingur í lífshættu á Spáni Kennarar fari fyrr inn í skólana