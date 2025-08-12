Gísli og félagar í umspil Evrópudeildar

Rauða stjarnan frá Serbíu er komin áfram í umspil um sæti í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir 1:1-jafntefli á heimavelli gegn Lech Poznan frá Póllandi.
Serbneska liðið vann fyrri leikinn á útivelli 3:1 og einvígið samanlagt 4:2. Gísli Gottskálk Þórðarson var í byrjunarliði Lech Poznan í kvöld og lék fyrri hálfleikinn.
Lech Poznan, sem sló Breiðablik úr leik í 2. umferð Meistaradeildarinnar, mætir Genk frá Belgíu í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar en tapliðið fer í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.