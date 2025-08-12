Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.8.2025 | 22:25 | Uppfært 23:19

Gísli og félagar í umspil Evrópudeildar

Gísli Gottskálk Þórðarson og félagar í Lech Poznan féllu úr …
Gísli Gottskálk Þórðarson og félagar í Lech Poznan féllu úr leik í Meistaradeildinni í kvöld. mbl.is/Eyþór

Rauða stjarnan frá Serbíu er komin áfram í umspil um sæti í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir 1:1-jafntefli á heimavelli gegn Lech Poznan frá Póllandi.

Serbneska liðið vann fyrri leikinn á útivelli 3:1 og einvígið samanlagt 4:2. Gísli Gottskálk Þórðarson var í byrjunarliði Lech Poznan í kvöld og lék fyrri hálfleikinn.

Lech Poznan, sem sló Breiðablik úr leik í 2. umferð Meistaradeildarinnar, mætir Genk frá Belgíu í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar en tapliðið fer í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Í engu samræmi við rétt fyrirkomulag Íslendingur í lífshættu á Spáni Rekstur Íslendinga í þrot eftir hneyksli Búa sig undir átök: „Ekkert mun standa eftir“
Fleira áhugavert
Snýr aftur til Íslands eftir fjórar aldir erlendis Íslendingur í lífshættu á Spáni Sögulegur atburður í uppsiglingu Hafþór bjargaði litlu systur frá drukknun