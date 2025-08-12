Heimir í eins leiks bann

Heimir Guðjónsson þjálfari FH fær eins leiks bann eftir að hafa fengið rautt spjald í leik liðsins gegn ÍA í gær.
Heimir og Dean Martin aðstoðarþjálfari ÍA rifust á hliðarlínunni og enduðu á því að fara enni í enni. Það leiddi til þess að Helgi Mikael Jónasson dómari leiksins gaf þeim báðum rautt spjald.
Martin var ekki úrskurðaður í leikbann á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ.
Fjórir Stjörnumenn verða í banni þegar þeir mæta Vestra á sunnudaginn næstkomandi. Það eru þeir Benedikt Warén og Guðmundur Baldvin Nökkvason vegna fjögurra áminninga, Örvar Eggertsson vegna sjö gulra spjalda og Þorri Már Þórisson sem var rekinn af velli gegn Víkingi í síðasta leik.
Þá eru þrír leikmenn Aftureldingar í leikbanni gegn KA í næstu umferð. Það eru þeir Bjartur Bjarmi Barkarson, Elmar Kári Enesson Cogic og Hrannar Snær Magnússon vegna fjögurra áminninga.
Skagamennirnir Jón Gísli Eyland Gíslason og Viktor Jónsson verða í leikbanni þegar þeir fá Víkinga í heimsókn í næstu umferð vegna fjögurra áminninga.