Guðni Eiríksson þjálfari FH var ánægður með 5:3 sigur á Þór/KA í bestu deild kvenna í kvöld. Eftir æsispennandi fyrri hálfleik sem skilaði þremur mörkum á hvort lið náði FH að skora tvö mörk í seinni hálfleik og sækja sigurinn. Guðni hafði þetta að segja um leikinn þegar mbl.is ræddi við hann strax eftir leik.
„Slakur fyrri hálfleikur hjá okkur. Þá á ég við í öllum svona návígum, þá töpum við baráttunni. Við fáum á okkur þrjú mörk úr föstum leikatriðum og þau hefðu getað verið fleiri. Þór/KA var yfirleitt alltaf ofan á þar. Ég er hundóánægður með þessa liði hjá FH-liðinu því þetta er ólíkt okkur.
Ég vil samt segja það að í fyrsta markinu þá var okkar markmaður með boltann í höndum sér þegar þær skoruðu. Ég lét aðeins í mér heyra í hálfleik og leikmennirnir svöruðu mjög vel í seinni hálfleik og við hefðum í raun getað unnið stærra.“
Varnarleikurinn í fyrri hálfleik. Er hann ásættanlegur hjá þínu liði?
„Nei, alls ekki. Eða sko, við fáum þessi mörk á okkur úr föstum leikatriðum og það er ekki ásættanlegt hvernig við vörðum markið okkar í þessum atriðum. Vissulega erum við ekki með Örnu Eiríksdóttur en andskotinn hefur það. Þá þurfa bara aðrir leikmenn að stíga upp og verja markið okkar. Við þurftum svo sannarlega á þessum þremur stigum að halda til að vera áfram í þessari baráttu sem við erum í.
Ég er mjög glaður að það hafðist og þetta er sögulegur sigur fyrir FH því við erum að brjóta 30 stiga múrinn og það hefur FH aldrei gert. Þannig að við höldum áfram að skrifa söguna.“
Næsta verkefni er bikarúrslitaleikur gegn Breiðablik á laugardaginn. Dugir þessi frammistaða til að vinna bikarmeistaratitilinn?
„Hver leikur á sitt líf. Við þurfum klárlega að gera betur í að verjast föstum leikatriðum. Við þurfum að vera sterkari í návígum. Ef það tekst eins og það hefur nú tekist í sumar að þá erum við í bullandi séns alveg eins og Breiðablik.“
Leikurinn á laugardaginn er spilaður á hybrid-grasi. Það er kannski hægt að segja að það sé FH til tekna. FH hefur unnið Breiðablik á grasvelli í sumar á Kaplakrikavelli. Þannig að þú ert með lykilinn að sigrinum á Breiðablik. Ætlar þú að nota þann lykil á laugardaginn?
„Já, ég verð með lyklabúnt sem ég mun nota á laugardaginn þegar við förum á Laugardalsvöll og við munum gera allt sem við getum til að lyfta á endanum bikarnum.“
Verður Arna Eiríksdóttir með FH á laugardaginn?
„Já það held ég,“ sagði Guðni í samtali við mbl.is.