Ingibjörg farin til Þýskalands

Ingibjörg Sigurðardóttir er farin til Þýskalands.
Ingibjörg Sigurðardóttir er farin til Þýskalands.

Knattspyrnukonan Ingibjörg Sigurðardóttir, varafyrirliði íslenska landsliðsins, er gengin til liðs við þýska liðið Freiburg frá Bröndby.

Ingibjörg er 26 ára gömul og kom til Bröndby frá þýska liðinu Duisburg fyrir ári síðan og spilaði 24 leiki með liðinu. Þar á und­an spilaði hún með Vål­erenga í Nor­egi og Djurgår­d­en í Svíþjóð en hún er uppalinn Grindvíkingur.

Hún er miðvörður og hefur verið í lykilhlutverki með íslenska landsliðinu síðustu ár. Hún hefur spilað 78 landsleiki og skorað í þeim tvö mörk.

