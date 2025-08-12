Leiknismenn styrkja sig

Knattspyrnudeild Leiknis úr Reykjavík og sóknarmaðurinn Aron Skúli Brynjarsson hafa gert með sér samkomulag þess efnis að Aron leiki með liðinu út tímabilið.
Aron kemur til Leiknis frá Augnabliki. Leiknir er í botnsæti 1. deildarinnar á meðan Augnablik er í þriðja sæti 3. deildarinnar.
Sóknarmaðurinn hefur skorað 11 mörk í 14 leikjum með Augnabliki á leiktíðinni. Hann gerði níu mörk í 15 leikjum í fyrra. Hann hefur einnig leikið með KV, Haukum, ÍR og Kórdrengjum en Aron er uppalinn hjá Breiðabliki.