Markasúpa í Kaplakrika

FH tók á móti Þór/KA í 13. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta og lauk leiknum með 5:3 sigri FH. Eftir leikinn eru FH-konur í öðru sæti með 31 stig og aðeins þremur stigum á eftir Breiðablik. Þór/KA er í 4. sæti með 18 stig.
Fyrri hálfleikur minnti oft og tíðum á handbolta. Strax á 11. mínútu skoraði Thelma Lóa Hermannsdóttir fyrsta mark leiksins og kom FH- konum yfir eftir sendingu frá Elísu Lönu Sigurjónsdóttur.
Tæplega tveimur mínútum síðar jafnaði Þór/KA. Sonja Björg Sigurðardóttir skorar þá eftir að Macy Elizabeth Enneking hafði varið boltann. Set ég spurningamerki við þetta mark þar sem Macy virtist vera með hendur á boltanum þegar Sonja skoraði. Staðan var engu að síður 1:1.
Á 25. mínútu skoraði Sandra María Jensen með skalla eftir stórkostlega sendingu frá Huldu Björg Hannesdóttur. Staðan orðin 2:1 fyrir gestina.
FH jafnaði innan við mínútu síðar. Þá skoraði Maya Hansen eftir langa sendingu frá Thelmu Lóu Hermannsdóttur og staðan orðin 2:2.
FH komst síðan yfir á 32. mínútu leiksins þegar Thelma Lóa Hermannsdóttir var aftur á ferðinni. Thelma Karen Pálmadóttir vann þá boltann, gaf hann fyrir á Elísu Lönu Sigurjónsdóttir sem skaut í hornið fjær en Thelma Lóa setti fótinn í boltann og kom honum yfir línuna. Staðan orðin 2:1 fyrir FH.
Þór/KA jafnaði leikinn innan við mínútu síðar. Þá kom Hulda Ósk Jónsdóttir boltanum á Margréti Árnadóttur sem jafnaði leikinn.
Seinni hálfleikur fór rólega af stað en á 58. mínútu náðu FH-konur forystunni. Þá skoraði Thelma Lóa Hermannsdóttir sitt þriðja mark í leiknum eftir stórkostlega sendingu frá Elísu Lönu Sigurjónsdóttur sem var að gefa sína þriðju stoðsendingu á Thelmu Lóu í leiknum. Staðan var orðin 4:3 fyrir FH.
Eftir þetta róaðist leikurinn talsvert þótt FH-konur væru alltaf mun líklegri til að bæta við fimmta markinu en Þór/KA til að jafna leikinn.
Það gerðist svo á 90. Mínútu leiksins að Ingibjörg Magnúsdóttir innsiglaði sigur FH-kvenna þegar hún keyrði upp hægri vænginn, skipti yfir á vinstri fótinn og afgreiddi boltann í netið eftir góða sendingu frá Valgerði Ósk Valsdóttur. Staðan 5:3 fyrir FH sem urðu lokatölur leiksins.