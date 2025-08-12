Með smá glóðarauga en annars góð

Blikakonan Elín Helena Karlsdóttir var að vonum sátt við sigur Breiðabliks á Víkingi úr Reykjavík, 4:2, í 13. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í Víkinni í kvöld.
Breiðablik er komið með 37 stig á toppnum en liðið komst 3:0-yfir áður en Víkingur minnkaði muninn í 3:2. Aftur á móti voru Blikakonur betri í lokin og bættu við fjórða markinu.
„Mér fannst við gera leikinn fullspennandi. Við vorum algjörlega með yfirhöndina í fyrri hálfleik og komumst 2:0-yfir ásamt því að bæta við þriðja markinu snemma.
Síðan fannst mér þær aðeins taka yfir um miðjan seinni hálfleik. Við hefðum ekki þurft að gera þetta spennandi.
Þó er líka styrkleikamerki að geta haldið út og þjást smá í erfiðum leikjum. Við vitum að við þurfum að vera með einbeitingu í 90 mínútur því það er ekkert gefins í þessu. Öll lið geta refsað okkur og það gerðist á köflum í kvöld,“ sagði Elín Helena í samtali við mbl.is beint eftir leik.
Elín lenti í smá veseni í upphitun fyrir leik en þá fékk hún boltann í andlitið eftir útspark frá Katherine Devine markmanni og þurfti aðhlynningu. Hún gat þó spilað allan leikinn.
„Við vorum í upphitun að gera sendingar og elskulega Kate ákvað að taka útspark í andlitið á mér. Þannig ég er með smá glóðarauga og svona en annars góð.“
Annars var þetta níundi sigurleikur Breiðabliks í öllum keppnum en á laugardaginn mætir liðið FH í bikarúrslitum en síðasti tapleikur Blika kom einmitt gegn FH.
„Þetta eru búnir að vera alls konar sigrar líka. Við erum búnar að þurfa þjást í leikjum og vinna stórsigra. Við erum á mjög góðum stað fyrir bikarúrslitaleikinn.“
Er hausinn alveg kominn á bikarúrslitin?
„Hann er kominn fyrst þangað núna. Við vorum með alla einbeitingu á þessum leik og pössuðum að fara ekki fram úr okkur. Nú fer hins vegar öll einbeitingin á úrslitaleikinn, þetta er ein skemmtilegasta vika sumarsins.“
Breiðablik hefur tapað síðustu þremur úrslitaleikjum.
„Við ætlum að vinna núna, það er nokkuð ljóst. Erum orðnar þreyttar á silfrinu,“ bætti Elín Helena við.