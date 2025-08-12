„Við mættum miklu ákveðnari til leiks en í fyrri leikjum,“ svaraði Björg Gunnlaugsdóttir leikmaður FHL í samtali við mbl.is eftir að FHL náði í sinn fyrsta sigur í 13. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu þegar það vann 3:2 sigur á Fram í Fjarðabyggðahöllinni á Reyðarfirði í kvöld.
„Við vorum búnar að undirbúa og skipuleggja okkur vel og fara mikið yfir þeirra leik og hvað við ætluðum að gera til að ná sigri,“ sagði Björg um uppleggið í leiknum.
FHL hafði aðeins skorað 5 mörk í 12 leikjum og þurfti að bæta sóknarleikinn.
„Við mættum miklu ákveðnari til leiks en í fyrri leikjum og höfðum meiri trú á sjálfum okkur. Liðsandinn var góður og við börðumst fyrir hvor aðra og skildum allt eftir inni á vellinum í dag,“ svaraði Björg um hvað FHL gerði betur en í fyrri leikjum.
„Við getum 100% tekið fyrri hálfleikinn með okkur í næstu leiki þar sem við vorum með hátt orkustig, héldum boltanum vel og sköpuðum okkur mörg færi. Einnig var baráttan geggjuð og það er eitthvað sem við ætlum að taka með okkur í restina af leikjunum.
Einnig þurfum við að fara yfir hvað við getum gert betur og laga það. Ég er ótrúlega stolt af stelpunum og liðinu og er rosa glöð að fyrstu stigin séu komin í hús,“ sagði Björg eftir leikinn.