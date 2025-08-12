Sex marka leikur í Víkinni

Breiðablik vann sinn níunda leik í röð í öllum keppnum þegar liðið sigraði Víking úr Reykjavík, 4:2, í 13. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Víkinni í kvöld.
Breiðablik er með 37 stig á toppnum eftir sigurinn en Víkingur er í þriðja sæti með 10, þremur stigum frá öruggu sæti.
Víkingsliðið byrjaði leikinn af krafti og var ofan á fyrstu 25 mínútur leiksins. Þá settu hins vegar Íslandsmeistararnir í annan gír en á 26. mínútu kom Agla María Albertsdóttir þeim yfir.
Þá fékk hún boltann frá Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur og lék Þórdísi Hrönn Sigfúsdóttir grátt áður en hún smellti boltanum í fjær, 1:0.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir tvöfaldaði forystu Blika fjórum mínútum síðar. Þá fékk hún sendingu fyrir frá Andreu Rut Bjarnadóttur og smellti boltanum í netið, 2:0.
Berglind Björg var aftur á ferðinni á 51. mínútu þegar hún skallaði hornspyrnu Öglu Maríu í netið og skoraði sitt tólfta mark í deildinni, 3:1.
Víkingskonur voru þó ekki á því að gefast upp en átta mínútum síðar minnkaði Bergís Sveinsdóttir muninn fyrir Víking þegar hún potaði boltanum í netið eftir sendingu frá Þórdísi Hrönn.
Á 70. mínútu bætti síðan Dagný Rún Pétursdóttir við öðru marki Víkings eftir frábæra sendingu í gegn frá Bergþóru Sól Ásmundsdóttur. Dagný átti þó eftir að gera fullt og afgreiddi færið vel, 3:2.
Karitas Tómasdóttir skoraði aftur á móti fjórða mark Breiðabliks á 84. mínútu. Þá skallaði Samantha Smith boltann í slána og þaðan barst hann til Karitas sem skoraði af stuttu færi, 4:2.
Næsti leikur Breiðabliks er gegn FH í úrslitaleik bikarsins næstkomandi laugardag. Víkingur heimsækir næst nýliða Fram á miðvikudaginn eftir viku.