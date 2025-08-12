Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.8.2025 | 19:52 | Uppfært 20:19

Sex marka leikur í Víkinni

Birta Georgsdóttir úr Breiðabliki með boltann en Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir …
Birta Georgsdóttir úr Breiðabliki með boltann en Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir verst henni. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Breiðablik vann sinn níunda leik í röð í öllum keppnum þegar liðið sigraði Víking úr Reykjavík, 4:2, í 13. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Víkinni í kvöld. 

Breiðablik er með 37 stig á toppnum eftir sigurinn en Víkingur er í þriðja sæti með 10, þremur stigum frá öruggu sæti. 

Víkingsliðið byrjaði leikinn af krafti og var ofan á fyrstu 25 mínútur leiksins. Þá settu hins vegar Íslandsmeistararnir í annan gír en á 26. mínútu kom Agla María Albertsdóttir þeim yfir. 

Þá fékk hún boltann frá Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur og lék Þórdísi Hrönn Sigfúsdóttir grátt áður en hún smellti boltanum í fjær, 1:0. 

Berglind Björg Þorvaldsdóttir tvöfaldaði forystu Blika fjórum mínútum síðar. Þá fékk hún sendingu fyrir frá Andreu Rut Bjarnadóttur og smellti boltanum í netið, 2:0. 

Berglind Björg var aftur á ferðinni á 51. mínútu þegar hún skallaði hornspyrnu Öglu Maríu í netið og skoraði sitt tólfta mark í deildinni, 3:1. 

Víkingskonur voru þó ekki á því að gefast upp en átta mínútum síðar minnkaði Bergís Sveinsdóttir muninn fyrir Víking þegar hún potaði boltanum í netið eftir sendingu frá Þórdísi Hrönn. 

Á 70. mínútu bætti síðan Dagný Rún Pétursdóttir við öðru marki Víkings eftir frábæra sendingu í gegn frá Bergþóru Sól Ásmundsdóttur. Dagný átti þó eftir að gera fullt og afgreiddi færið vel, 3:2.

Karitas Tómasdóttir skoraði aftur á móti fjórða mark Breiðabliks á 84. mínútu. Þá skallaði Samantha Smith boltann í slána og þaðan barst hann til Karitas sem skoraði af stuttu færi, 4:2.

Næsti leikur Breiðabliks er gegn FH í úrslitaleik bikarsins næstkomandi laugardag. Víkingur heimsækir næst nýliða Fram á miðvikudaginn eftir viku. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

FHL 3:2 Fram opna
90. mín. Dominiqe Bond-Flasza (Fram) fær gult spjald
FH 5:3 Þór/KA opna
90. mín. Ingibjörg Magnúsdóttir (FH) skorar 5:3. Ingibjörg keyrir upp völlinn, skiptir yfir á visntri fótinn og skorar af öryggi eftir sendingu frá Valgerði Ósk Valsdóttur.

Leiklýsing

Víkingur R. 2:4 Breiðablik opna loka
90. mín. Fjórum mínútum bætt við.
mbl.is
Fleira áhugavert
Óvissan óþægileg: Mánaðarbið eftir niðurstöðu Hafþór bjargaði litlu systur frá drukknun Segist ekki hafa beitt ofbeldi Virðast ekki tilkynna almennilega um veggjalýs
Fleira áhugavert
Í engu samræmi við rétt fyrirkomulag Hafþór bjargaði litlu systur frá drukknun Óvissan óþægileg: Mánaðarbið eftir niðurstöðu Ryðja burt helstu hindrun virkjunar