Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir var að vonum svekkt þegar hún ræddi við mbl.is eftir tap Víkings úr Reykjavík fyrir Íslandsmeisturum Breiðabliks, 4:2, í 13. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í Víkinni í kvöld.
Víkingur byrjaði leikinn vel en Breiðablik skoraði síðan þrjú mörk í röð. Eftir það tókst Víkingum að minnka muninn í 3:2 en Breiðablik skoraði síðan síðasta markið.
„Við hefðum átt að gera miklu betur í þessum mörkum sem við fengum á okkur. Mér fannst klaufagangur í fyrstu tveimur mörkunum og við vorum ekki að pressa vel sem lið.
Seinni tvö mörkin komu síðan úr föstum leikatriðum og við eigum að verjast þeim. Ég er í heildina mjög svekkt.
Þetta gerðist líka í síðasta leik hjá okkur, við fengum mark á okkur og dettum niður. Ég veit ekki alveg hvað það er.
Við verðum að halda einbeitingu þó að við fáum mark á okkur og vera úti með kassann. Þær sköpuðu sér ekki mikið af dauðafærum en náðu samt að skora fjögur mörk.
Þetta er mjög svekkjandi því við gáfum allt í þetta og vorum að mér fannst betri,“ sagði Þórdís Hrönn beint eftir leik.
Víkingur hefur tapað síðustu tveimur leikjum sínum naumlega gegn Breiðabliki og Þrótti en liðið er í níunda sæti með 10 stig, þremur stigum frá öruggu sæti. Þó er mikil bæting í spilamennsku liðsins.
„Þetta er mjög erfið staða en við verðum að taka einn leik í einu. Næst er það Fram og við tökum það jákvæða með okkur héðan og vinnum úr því sem mátti betur fara.
Við erum að spila tvo leiki í röð gegn bestu liðum deildarinnar og það mátti ekki sjá mikinn mun á vellinum.
Það á ekki að þurfa að kvikna á okkur eftir við lendum undir,“ bætti Þórdís Hrönn við.