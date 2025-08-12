Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.8.2025 | 20:50

Þetta er mjög svekkjandi

Barbára Sól Gísladóttir úr Breiðabliki, t.v., í baráttunni við Þórdísi …
Barbára Sól Gísladóttir úr Breiðabliki, t.v., í baráttunni við Þórdísi Hrönn Sigfúsdóttur. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir var að vonum svekkt þegar hún ræddi við mbl.is eftir tap Víkings úr Reykjavík fyrir Íslandsmeisturum Breiðabliks, 4:2, í 13. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í Víkinni í kvöld. 

Víkingur byrjaði leikinn vel en Breiðablik skoraði síðan þrjú mörk í röð. Eftir það tókst Víkingum að minnka muninn í 3:2 en Breiðablik skoraði síðan síðasta markið. 

„Við hefðum átt að gera miklu betur í þessum mörkum sem við fengum á okkur. Mér fannst klaufagangur í fyrstu tveimur mörkunum og við vorum ekki að pressa vel sem lið.

Seinni tvö mörkin komu síðan úr föstum leikatriðum og við eigum að verjast þeim. Ég er í heildina mjög svekkt. 

Þetta gerðist líka í síðasta leik hjá okkur, við fengum mark á okkur og dettum niður. Ég veit ekki alveg hvað það er.

Við verðum að halda einbeitingu þó að við fáum mark á okkur og vera úti með kassann. Þær sköpuðu sér ekki mikið af dauðafærum en náðu samt að skora fjögur mörk.

Þetta er mjög svekkjandi því við gáfum allt í þetta og vorum að mér fannst betri,“ sagði Þórdís Hrönn beint eftir leik.

Sérð ekki mikinn mun 

Víkingur hefur tapað síðustu tveimur leikjum sínum naumlega gegn Breiðabliki og Þrótti en liðið er í níunda sæti með 10 stig, þremur stigum frá öruggu sæti. Þó er mikil bæting í spilamennsku liðsins. 

„Þetta er mjög erfið staða en við verðum að taka einn leik í einu. Næst er það Fram og við tökum það jákvæða með okkur héðan og vinnum úr því sem mátti betur fara. 

Við erum að spila tvo leiki í röð gegn bestu liðum deildarinnar og það mátti ekki sjá mikinn mun á vellinum. 

Það á ekki að þurfa að kvikna á okkur eftir við lendum undir,“ bætti Þórdís Hrönn við. 

