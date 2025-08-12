Tíu Stjörnumenn fóru létt með Víkinga (myndskeið)

Stjarnan sigraði Víking í miklum markaleik í Víkinni í Bestu deild karla í knattspyrnu síðastliðinn sunnudag. Lokatölur voru 4:2 fyrir Stjörnunni.
Stjarnan byrjaði vel og Jóhann Árni Gunnarsson og Örvar Eggertsson komu Stjörnunni í 2:0 þegar aðeins 27 mínútur voru búnar af leiknum.
Þorri Mar Þórisson fékk beint rautt spjald á 53. mínútu og Víkingar fengu vítaspyrnu sem Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr og minnkaði muninn í 2:1.
Andri Rúnar Bjarnason og Guðmundur Baldvin Nökkvason komu Stjörnunni í 4:2 þrátt fyrir að vera manni færri en Gylfi Þór minnkaði muninn, aftur úr vítaspyrnu á 86. mínútu.