Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.8.2025 | 9:00

Tíu Stjörnumenn fóru létt með Víkinga (myndskeið)

Stjarnan fór upp í fjórða sæti með sigrinum.
Stjarnan fór upp í fjórða sæti með sigrinum. mbl.is/Ólafur Árdal

Stjarnan sigraði Víking í miklum markaleik í Víkinni í Bestu deild karla í knattspyrnu síðastliðinn sunnudag. Lokatölur voru 4:2 fyrir Stjörnunni.

Stjarnan byrjaði vel og Jóhann Árni Gunnarsson og Örvar Eggertsson komu Stjörnunni í 2:0 þegar aðeins 27 mínútur voru búnar af leiknum.

Þorri Mar Þórisson fékk beint rautt spjald á 53. mínútu og Víkingar fengu vítaspyrnu sem Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr og minnkaði muninn í 2:1.

Andri Rúnar Bjarnason og Guðmundur Baldvin Nökkvason komu Stjörnunni í 4:2 þrátt fyrir að vera manni færri en Gylfi Þór minnkaði muninn, aftur úr vítaspyrnu á 86. mínútu.

mbl.is
